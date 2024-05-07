「teamLab：光漣」策展人憶艱辛過程 「策展生涯最具挑戰的一次」

戶外藝術裝置「teamLab: 光漣」自3月起於添馬公園展出，至今錄得超過90萬人次參觀。主辦活動的康文署昨宣布，展期將由6月2日延長至同月8日，明日起觀眾毋須預約入場。展覽的策展人、藝術推廣辦事處總監胡佩珊憶述，展覽由籌備到正式開幕，歷時一年半，由展品運送、展場設置，以至考慮各種應對惡劣天氣的方案，過程中歷盡艱辛與挑戰。但當她看見第一隻蛋成功豎立在展場，以至觀眾參觀時掛着滿足的笑容，胡佩珊覺得再辛苦也值得。
胡佩珊憶述，2022年到日本參觀藝術祭，認識了香港駐東京經濟貿易首席代表，期間與對方談到欲在添馬公園辦戶外藝術展覽，而對方認識TeamLab團隊，線便由此而牽。眾多隻發光蛋齊齊在海陸亮燈，她直言是策展生涯中最具挑戰性的一次。
把裝置豎立在草地上，看似是十分簡單的事，原來在添馬公園辦此次展覽卻是困難重重。胡佩珊指出，添馬公園草地的泥土很淺，把蛋立在地上須仔細計算風阻及承重力，但把不能把地掘得太深。此外，亦有各種因素要考慮，如電力供應、人流安排，以及惡劣天氣的應對方案等。
teamLab團隊首次在「真海」展出
除了在陸地上，今次展覽亦有海上放置發光蛋，對策展團隊又是另一個挑戰，包括如何確保裝置不入水、不被風吹走等。胡佩珊指，以往teamLab有在水上辦展的經驗，但那只是人工湖，不會掀起波浪；但今次在維港展出，便要對面如假包換的海浪。
胡佩珊表示，展覽由設置到開幕，歷史近3個半月，期間團隊拜訪了青衣船廠，與熟悉海事工程的團隊研究在海上放置展品的方法；亦與不同部門如科學推廣組、警方，以至創科局，商討人流管制、參觀路線規劃，以至電線配置等各項工作。她指，合共運送了逾萬件配件到港，最終發光蛋才得以在7,000平方米的草地，以及10,000平方米的海面上屹立不倒。
對於日前有發光蛋懷疑「漏氣」，胡佩珊回應指，展覽期間常常遇上惡劣天氣，令展品出現鬆脫或不穩等情況，工作人員便要到場維修，避免意外發生。展覽如今延長展期，她稱是希望能有更多觀眾欣賞展覽。對於早前展覽收費與否引起的爭議，胡佩珊指是希望藉大型藝術活動，打響香港品牌；也是首次辦如此大型的互動展覽，希望觀眾能免費入場。