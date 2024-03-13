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2024-03-13 13:31:00

「teamLab: 光漣」首次海上設置發光蛋 　展覽免費開放部分區域需預約

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「teamLab: 光漣」首次海上設置發光蛋 　展覽免費開放部分區域需預約

「teamLab: 光漣」首次海上設置發光蛋 　展覽免費開放部分區域需預約

為打造香港成為中外文化藝術交流中心，康文署斥資5000萬再度舉辦大型戶外藝術計劃「藝術@維港」，夥拍與K11集團、信和集團、領賢慈善基金等多間機構推出藝術項目，並邀請國際及本地藝術團隊或藝術家參與，以多組結合藝術、科學和科技的戶外藝術裝置作品及大屏幕數碼影像，為市民帶來耳目一新的感官體驗，預計超過200萬人參與。

「teamLab: 光漣」首次海上設置發光蛋 　展覽免費開放部分區域需預約 (林靄怡攝) (林靄怡攝) (林靄怡攝)

展區於日間免費開放參觀

康文署署長劉明光介紹，計劃包括國際藝術團隊 teamLab打造的「teamLab: 光漣」展覽，為期約70日，於本月25日至6月2日晚上6時半至11時開放，由一群3米及5米高的發光蛋型裝置帶領觀眾思考生命的起源。香港科學館館長（科學推廣組）楊明思指，展區於日間免費開放參觀，如觀眾想感受特別的體驗，須預先登記、於展覽的金鐘入口掃描二維碼方能晚上在6時半後參觀草坪區域的展覽。

Klook的預約系統下周一（18日）起開始接受登記，並逢星期一中午12時起開放預約未來一周的名額，即日參觀的名額則會於每日下午1時起開放作網上預約。每人最多訂閱兩個兩個名額，每日僅限預約1個場次；每節半小時、共設9節。楊明思續指，為方便市民參觀展覽，添馬公園和中西區海濱長廊（中環段）將於展覽期間每日下午5時半起實施人流管制措施。計劃中，同樣於金鐘添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）展岀的還有香港本地藝術團隊LAAB Architects與藝術家郭達麟製作的「藝術有理」展覽。

(林靄怡攝) (林靄怡攝)

劉明光：預計10萬人以上參觀金庸人物雕塑展覽

至於本周六(16日)至10月7日香港文化博物館展出的「俠之大者——金庸百年誕辰紀念」，劉明光指屆時將22個金庸武俠小說人物雕塑，亦是全球首個獲授權展出金庸人物雕塑的展覽，預計10萬人以上參觀。

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