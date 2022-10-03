0+3｜中大醫學院長稱措施望穿秋水　憶去年英國回港慘過「監獄風雲」

本港0+3檢疫安排實施一周，中大醫學院院長陳家亮在社交平台貼出一篇以題為《如夢初醒》文章，表示「望穿秋水，0+3新政策終於出爐了，回想過去兩年香港與外界隔絕的日子，真是百般滋味在心頭。」他憶述去年11月從英國回港後被困在酒店21天，即使是演員周潤發在「監獄風雲」裡，亦會有機會到球場上感受陽光、呼吸清新空氣及舒展筋骨等，惟在酒店隔離的日子，就連踏出房門一步亦是干犯法例。他坦言，不少外國的研究伙伴一直希望到港會面磋商合作細節，但因為本港入境的檢疫限制令他們卻步。

陳家亮續指，這些外國研究人員不明白香港為何要遲遲才放寛防疫條例，就連他有時候亦要向專家請教箇中玄機，至於如今實施了「0+3」，對於有需要到外地探親、海外公幹及渴望外遊的香港人確實是如釋重負，並以他本人為例，在11月及12月將出席多個國際醫學會議，強調單靠視像虛擬會議是不能建立人際關係，國際網絡對於保持香港的醫學領導地位是不可缺少的。

稱能放眼世界屬福氣 在外國會「入鄉隨俗」

至於出外戴口罩問題，陳家亮稱打算離港前一個月接種第四劑疫苗，希望可以減低到外國出差時受感染的風險，他說在香港生活，會遵守本地的防疫規例，但到了外國，本著「入鄉隨俗」的精神，他會跟隨當地的法例及生活模式，又說能夠放眼世界是一種福氣，願意為自己的選擇及決定付上代價，更指「長期困在一個人煙稠密的彈丸之地容易發生爭拗」，能夠暫且遠離紛爭，再次沖上雲霄，會好好珍惜這些心靈加油站。