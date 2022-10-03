0+3｜亞洲多國取消上機檢測搶旅客　田北辰料港府最快本周公布「0+0」

政府放寬入境檢疫由「3+4」改為「0+3」，實政圓桌立法會議員田北辰表示，「0+0」勢在必行，又指政府最早會在今星期公布，最遲則是10月第3周公布。

田北辰指若再不放寬會被「搶客」

田北辰今日在一個電台節目中表示，本港的檢測程序，相信將成為商務客或旅客考慮來港的決定性因素，無旅客會希望來港檢測陽性後要隔離7天。惟新加坡、馬來西亞、泰國、日本、南韓均已取消檢測，若香港要回復昔日競爭力，建議落機後，以快測取替核酸檢測，否則「我哋就睇住其他地方搶晒我哋啲旅客，只有望梅止渴。」他解釋，因旅客上機前均可自行做多次快測，故可自行掌握風險，確定落機後不會有問題，「就算喺飛機中，都唔會咁快呈現到。」過去不少人上機前，於當地做核酸檢測是陰性，但抵港後的核酸檢測結果卻是陽性，令旅客難以掌握落機後的結果。

田北辰又強調，雖然有地方連快測都不需要，「係人都知道香港核酸（檢測）條線劃得好高。」，但香港不能「乜都無」，因「我哋無論點都係中國一部份。」

安心出行如同形同虛設「為做而做」

田建議將防疫理念由「嚴防輸入」改為「嚴防重症」。他指，當初安心出行的用義就是「嚴防傳播」，當時尚未有疫苗通行證，曾進入的地方有人確診便會即時通知用家。但現在進入脫口罩的場所，已經要使用安心出行及疫苗通行證，變相只剩下前往要佩載口罩的場所，才要單獨使用安心出行，在此安排下，有關場所無人監管，他批評安心出行如同形同虛設、形象負面，「為做而做」。他又指，口罩可防止染疫，而無打針人士在疫苗通行證下，已不能進入脫口罩的場所，故安心出行就如重覆功能。