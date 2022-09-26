0+3｜孔繁毅指放寬入境檢疫安排風險少 相信不會造成疫情反彈

政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅今日（26日）接受電台訪問表示，放寬入境檢疫安排至「0+3」，有足夠科學理據支持，他亦支持政府推行，相信整體風險非常少，原因是現時輸入確診個案佔整體比率都是很少。入境人士抵港後亦要做一些指定程序，包括定期核酸檢測、快測及遵守「黃碼」規定，確診人士基本上接觸到社區的機會相對少，亦看不到有其他變種病毒的傳播，取代BA.5。

如2至3星期後疫情都無反彈 可以推出「0+0」

孔繁毅表示，放寬措施後相信不會造成反彈，外來人士很多已接種疫苗或曾感染新冠病毒，很多已有混合免疫。至於何時放寬至「0+0」， 他認為，如2至3星期後疫情都無反彈，便可以推出「0+0」。雖然可能會多了旅客的輸入個案，但絕大部分是輕症或無病徵，加上本地疫情已緩減，抵港人士要做核酸檢測及快測，對疫情防控影響不大，對公營醫療系統的壓力亦非常少。



他又說，確診個案回落至3千多宗，數天後有機會回落至1千至2千宗，整體重症入院亦相對少，絕對有空間放寬交社距離措施，包括食肆人數上限；圍封強檢或污水檢測措施亦不用再進行。他又相信，可以很快回復8至9成的的公營非緊急服務，而緊密接觸者，尤其是醫護人員，可以不需要家居隔離，但需要每日做核酸檢測，戴N95或同級的口罩，便可上班。但仍要繼續配戴口罩，直至過了今年冬季或世衞公布新冠病毒大流行完結，變成風土病。他認為要到明年春夏季，才有條件除下口罩。