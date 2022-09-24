0+3｜孔繁毅：若輸入個案佔比低過5%　可進一步放寬入境限制

政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今早（24日）接受電台訪問時表示，支持政府將機場抵港檢疫將改為0+3，認為措施有良好科學數據支持，有助社會經濟活動恢復。他又指，如果輸入個案佔整體個案比例維持在5%下，便能有條件進一步放寬，抵港人士只需於指定日子進行核酸檢測，無需黃碼安排。

孔繁毅又相信，抵港人士登機前進行快測已經足夠，而飛機上每小時換氣量達12至15次，情況相當於醫院，較食肆更加嚴格，相信傳播風險低。他又認為社會已經有足夠混合免疫，無需太擔心，目前本港單日確診個案維持在5000宗左右水平，較兩周前的1.2萬宗高峰下降得很快，預計可能只須數星期，便能過渡至「0+0」安排。

料幼童版復必泰兩至三周後抵港

政府已收到復必泰幼童配方新冠疫苗認可申請。孔繁毅預計，幼童疫苗約2至3星期後抵港，劑量只是成人版的十分一，專家委員會認為幼童打夠三針的保護效果較好，建議接種首兩針相隔3星期，第二、三針就相隔8星期以上，以減低患心肌炎風險。

孔繁毅指，大部分6至11歲學童都已打齊兩針，稍後將要求他們在接種第二針後6個月打第三針，又強調不論科興或復必泰均對兒童有效，呼籲家長盡快帶子女打針，以預防染疫後出現重症或死亡。他又表示，新冠病毒仍有機會凌駕流感，市民若先感染新冠再感染流感，重症和死亡風險仍然較高，呼籲市民冬季來臨前完成接種兩種疫苗。



