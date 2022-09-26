0+3｜料對旅客欠吸引力　酒店業界：本地「宅度假」生意或跌兩至三成

酒店業界表示，「0+3」對旅客吸引力也不算大，預期新安排下酒店業界生意亦不會太好。(資料圖片)

本港入境檢疫措施今早(26日)6時起放寬至「0+3」，抵港人士在機場檢測陰性後，即可自行離開，選擇在家或酒店做3天的醫學監測。酒店業主聯會經理陳媛妍在電台表示，新安排「0+3」對業界未必是好消息，由於檢疫酒店要重返本地市場，但目前本地需求不算太大，而「0+3」對旅客吸引力亦不算大，她預期新安排下酒店業界生意不會太好。

陳媛妍續指，有檢疫酒店可能會因為新安排下轉為經營「宅度假」，從而令「宅度假」的市場被攤薄，加上新政策下，可能有較多港人外遊，預計業界度假住宿生意會由目前八至九成，再下跌兩至三成。她指，酒店界將推出優惠住宿套餐或餐飲優惠，期望維持生意。

陳媛妍：盼盡早全面免檢疫

對於下月1日將有新一期消費券發放，陳媛妍指當局已表明消費券可用作報團旅遊，相信消費券提振酒店生意的作用有限，又說新措施「0+3」對外地旅客吸引力不大，除非全面免檢疫，否則商務旅客寜可繼續透過視像會議處理業務，因為商務旅客一般只會短暫逗留，她期望「0+3」不要維持太久，能實施全面免檢疫。

過萬人提早放「疫監」

新安排下，正接受強制檢疫的旅客即日起可提早離開指定檢疫酒店。陳媛妍早上稱，檢疫酒店正陸續安排住客分批離開，希望住客耐心等候酒店安排退款。衞生署回覆本報查詢表示，按照政府最新的入境旅客檢疫措施，約13,000名合資格旅客今日已獲准提早離開指定檢疫酒店。