0+3｜旅發局準備邀500記者KOL來港宣傳

本港旅遊業在新型肺炎疫情下重創，港府在實施「0+3」入境措施後，陸續有聲音促請進一步放寬至「0+0」。香港旅遊發展局表示，已準備就緒預算用最少一億元，重新向全球推廣和宣傳，包括邀請逾500名旅遊記者、意見領袖(KOL)等來港，遊覽香港全新景點和體驗等，向全球展示本港精彩依然的魅力。
初期宣傳針對東南亞、東北亞國家
旅發局已部署三大策略，待政府正式公布推出「0+0」入境安排，便可馬上向全球推廣，初期會針對商務客和東南亞、東北亞國家，以短途市場為主，惟礙於內地尚未放寬檢疫措施，暫不會向內地展開大規模宣傳。局方將邀請演藝界和商界名人等拍片，透過社交媒體和海外傳媒等播出，以歡迎旅客重臨香港。
香港近年新落成或翻新旅遊景點
旅遊業停擺近三年，但旅遊景點更新未有停止。旅發局稱，計劃向旅客宣傳過去兩年新增的景點，包括西九龍文化區、M+博物館、香港故宮文化博物館、海洋公園水上樂園、翻新後的第六代山頂纜車等。當局並擬向旅客提供各種優惠，包括派發免費飲品和禮物、優惠券等，詳情稍後公布。
今年跨年倒數不設音樂會
此外，旅發局亦會舉辦一連串大型活動，製造口碑和維持全球曝光等，如續辦香港美酒佳餚巡禮、香港繽紛冬日巡禮和香港跨年倒數等。不過，今年香港跨年倒數活動將濃縮成30分鐘的煙火匯演，不設戶外大型音樂會，去年港人網上抽籤、搶門票看MIRROR等歌手的情況不再復見。
縱然旅發局已制定好宣傳計劃，旅發局總幹事程鼎一坦言參考新加坡和泰國經驗後，相信入境限制放寬至「0+0」後數個月，旅客數字才明顯回升，旅遊業難即時出現「V型反彈」、需要一段時間才能完全恢復。他並稱，業界復甦步伐受多種因素影響，如客運航班不足、全球經濟前景欠佳、港元強勢令訪港成本增加，以及鄰近地區競爭激烈等。