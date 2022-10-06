0+3｜旅發局準備邀500記者KOL來港宣傳

本港旅遊業在新型肺炎疫情下重創，港府在實施「0+3」入境措施後，陸續有聲音促請進一步放寬至「0+0」。香港旅遊發展局表示，已準備就緒預算用最少一億元，重新向全球推廣和宣傳，包括邀請逾500名旅遊記者、意見領袖(KOL)等來港，遊覽香港全新景點和體驗等，向全球展示本港精彩依然的魅力。

初期宣傳針對東南亞、東北亞國家

旅發局已部署三大策略，待政府正式公布推出「0+0」入境安排，便可馬上向全球推廣，初期會針對商務客和東南亞、東北亞國家，以短途市場為主，惟礙於內地尚未放寬檢疫措施，暫不會向內地展開大規模宣傳。局方將邀請演藝界和商界名人等拍片，透過社交媒體和海外傳媒等播出，以歡迎旅客重臨香港。

香港近年新落成或翻新旅遊景點