0+3｜旅遊業議會代表與姚柏良晤楊潤雄 反映業界營運狀況和訴求

香港旅遊業議會代表與旅遊界立法會議員姚柏良，在10月進行了「旅行社業務狀況問卷調查」，共有350間旅行社回覆 ，調查數據反映，79%的旅行社業務恢復僅得一成或以下，仍在倒閉邊緣掙扎，急待政府扶持。旅議會主席徐王美倫、副主席譚光舜、謝淦廷、聯同姚柏良議員，與文化體育及旅遊局長楊潤雄會面，反映業界最新的營運狀況和訴求。

出席代表指出，旅行社營運非常困難，根據調查，76%的旅行社聘用的員工人數跌至5名以下，當中有57%只是聘用了1至2名。有鑑於人才流失嚴重，有八成的旅行社指出，如果需求突增而要增聘人手，招聘也會存在相當困難。

人才流失嚴重 業務恢復有限

另外，自0+3實施後，雖是刺激了外遊需求，但有31%旅行社表示「未能提升出境業務」，有42%的表示「只能提升一至兩成」。至於入境業務，67%表示「業務完全無提升」，只有18%表示「提升了一至兩成」。而整體來說，41%的旅行社表示業務完全無恢復，有38%僅恢復了一成，即是79%的旅行社業務恢復僅得一成或以下。

對外和對內通關是復甦關鍵

根據調查，如果政府實施「0+0」，有72%旅行社表示對業務有「非常大幫助」和「有幫助」，如政府可與內地達成通關路線圖和時間表，比例上升至77%。可見對外和對內通關，讓香港可發揮樞紐作用，是旅業復甦的關鍵。

業界估計，旅遊業復甦之路非常漫長，出席代表指出，根據調查，有72%旅行社表示，認為是需要一年或以上才能恢復至疫情前的水平。另有94%受訪旅行社，認為政府有「非常大需要」或「幾大需要」，為旅遊業提供支援。

出席代表強調，旅遊業復甦路漫長，政府須繼續對陷入深淵的旅遊業界提供適切支援，並提出多項建議。包括：,