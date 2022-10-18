0+3｜李家超：實施後「市民開心咗」　須「穩打穩紮」決定放寬措施

特首李家超今日(18日)出席行會前回應會否實施0+0的問題，他說入境檢疫「0+3」方案推出後，見到許多正面效果，社會及經濟活動逐步恢復，「市民開心咗」，很多國際活動在港舉行，他理解市民希望再放寬至「0+0」，指會在可行情況下，根據疫情發展和變化，不斷推出新措施，例如上周放寬社交距離措施，重申朝向逐步放寬的方向清晰。

他引述數字稱，推出「0+3」後，本月經機場出入境的平均人數，較上月上升約1.5倍，非港人入境數目，亦上升約1.4倍，惟同時隨著多人進入香港，輸入個案亦同步上升，由「0+3」前的約2.7%，上升至現時的5%，輸入個案亦上升1.5倍，上周的平均重症及死亡率，亦較再對上一周分別上升28%及20%，加上未知會否再有新變病毒株出現，強調放寬防疫要「穩打穩紮」，需按疫情變化及實際情況決定防疫措施如何做。

拒評會否動用緊急法廢除涉濫發「免針紙」

對於高院頒下臨時禁制令，暫緩執行政府廢除涉嫌濫發「免針紙」的命令。李家超被問到有否向律政司徵詢法律意見，一旦敗訴會否動用緊急法，令相關「免針紙」失效，他回應指，案件已進入司法程序，他不會評論，但他指政府考慮抗疫政策時，會想盡一切辦法，希望管控好疫情，強調是為了大家的福祉，特區政府會依法辦事，會讓法庭作出裁決再予以跟進，惟任何措施都是希望盡量將壓低確診數字。他希望所有市民都遵守法例或防疫規則，重申假如有人違例，會嚴重破壞防疫效果，並影響奉公守法人士付出的努力。

此外，對於香港和內地逆向通關的問題，李家超稱，正努力與內地商討逆向隔離的措施，強調須確保安排不會為內地添加額外風險，因此將會採用內地隔離的標準，進行閉環管理，但仍要與內地商討反映病毒量的Ct值標準等問題。他稱會努力控制疫情，以便社會復常，強調政府明白香港需要與對內對外開放，正努力同時達到這兩個目標。