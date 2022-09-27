0+3｜李家超：實施首日社會反應正面　若疫情走勢符預期按實際情況放寬

政府放寬入境檢疫至「0+3」。特首李家超今日(27日)在行政會議前見傳媒，他表示「0+3」實施首日大致暢順，包括機場和交通工具運作，亦見到在機場市民回流等溫馨和喜悅的場面，認為整體「0+3」方案對社會反應是正面，社會活動逐漸「動起來」，經濟活動和社會氣氛逐步增長。對於實施「0+3」後，不少市民選擇報團去日本等地外遊，經濟未有出現向內流情況，政府何時實施「0+0」措施，李家超指，有些行業或要等一段時間，又說若疫情走勢符合預期，希望按實際情況給予空間予其他活動。

李家超解釋，實施「0+3」的目的，是希望可以將民生及經濟活動在控管範圍內擴展至最大，令社會及經濟「動起來」，過程中航空和交通或即時受惠，其他行業可能要經過一些時間，讓整個經濟在不同方面「動起來」時受惠。他認為，整個社會應正面看待「0+3」政策，現只實施一天，之後國際展覽、商務客陸續前來香港，會帶動整體經濟活動。他強調，若疫情走勢符合預期，政府在疫情反彈方面能控制，會按實際情況及數據給予空間予其他活動，希望穩扎穩打，做得就做，不希望實施後帶來混亂。

稱若多人不守規矩 政府 不容易在放寬有新考慮

然而他提到「0+3」屬於大改動，由指定酒店檢疫隔離到取消隔離檢疫，或會帶來不穩定因素，政府需要謹慎處理，密切監察疫情是否反彈，當中要留意有否違規情況，強調社會應予以警惕，他舉例指紅碼違反人數至今超過40人；對於強檢公告，過去2個月，不遵守亦有8至9%；當局共發現2萬多張假「免針紙」；周末期間執行檢測令，亦找到逾千人違反；目前「一老一幼」的接種率未如理想等等。他強調未來如果大家都守規矩，抗疫的路就會走得較容易，但若持續有很多人不守規則，政府放寬措施變得不可有新考慮。

指與 深圳仍商量「逆隔離」措施 港須遵守內地要求

對於深圳再加強外防輸入，李家超表示措施是可以理解，本港有責任與深圳管控疫情，至於在港檢疫的「逆隔離」措施仍是有商量的，有高層次會議，但共識視乎是否可符合深圳當局檢疫要求，港府會盡力達成，最重要是轉入內地的香港市民遵守國內「7+3」要求，本港需要遵守到一套標準，不會令深圳疫情有風險，暫時是樂觀的。