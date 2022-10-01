0+3｜稱入境人士商務少港人多　楊淑芬料國際七欖賽旅遊收益不大

政府放寬入境檢疫至「0+3」。旅遊業議會(旅議會)總幹事楊淑芬在電台表示，本港旅遊業仍未談得上是復甦，現時抵港人士主要是港人，難以期望會有很多觀光旅客，商務客的升幅亦不高，加上現時航空公司的運力只是疫情前的一成，預計本年底亦只會增至三成，對旅行社營業更困難。她相信11月舉辦的國際7人欖球賽，不會有大的旅遊收益。

楊淑芬：目前 航班運力不足一成難組團

楊淑芬續稱，目前「0+3」措施，入境人士在3天內不能去餐廳、酒吧及主題公園等，故措施只方便回港及來港探親人士，不會期望有觀光或商務旅客入境，而且雖然現時有很多人致電旅行社查詢，但真正去旅行的人不多，加上目前本港航班運力只是疫情前的一成，機位少，難以組成旅行團外遊，有些航空公司更明言不會有團體票，即使至年底，航班運力亦只有疫情前的三成，復甦是談不上，希望明年第二季左右可恢復至五成以上，惟仍未能全面恢復。

至於11月會有國際7人欖球賽，她相信不會有大的旅遊收益，但認為本港循著復常道路，看到曙光。

崔定邦：現時檢疫安排兩頭不到岸

同場的香港旅遊促進會總幹事崔定邦指，本港有1,700間旅行社，仍有1,600間未能受惠，認為現時檢疫安排是兩頭不到岸，加上受制於航班有限，就算旅行社想組團到海外旅遊亦辦不到，電子消費券的作用亦甚微。他預期，本港酒店生意會跌下，特別是沒有配套設施的市區酒店，他稱業界期望本地酒店可以用作「逆隔離」酒店，認為當局應盡快實施「0+0」入境檢疫措施。