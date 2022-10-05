0+3｜許樹昌：實行兩周後若疫情沒大反彈應改「0+0」

政府於上周一放寬入境安排至「0+3」，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，「0+3」實行兩星期後，若社區疫情沒有明顯反彈，政府應考慮盡快實行「0+0」安排。

許樹昌：社區已有混合免疫保護

許樹昌指，本港新冠疫苗接種率越來越高，不少人曾感染新冠病毒、以及在染病前或後都有接種疫苗，社區已有混合免疫保護。很多其他國家或城市，亦在接種率高及多人曾感染的情況下對外開放，香港要急起直追，否則民生和經濟活動都會受影響，11月亦將有多個大型會議及活動舉行，若繼續實行「0+3」會對參加者構成不便，最好11月前改為「0+0」，並要盡早通知。

兩星期後沒反彈應進一步放寬社交措施

他又指，政府明天起放寬部分社交距離措施，包括食肆每枱人數上限增至12人，以及宴會人數上限增至240人。許樹昌說，近日的確診數字正慢慢下跌，死亡及需要接受深切治療的個案少，新冠病毒即時傳播率近日都是大約0.77，加上疫苗接種率越來越高，他認為現在絕對有條件放寬社交距離措施。他說，政府在新一輪社交距離措施實行兩星期後，如果無引起疫情反彈，相信可以再逐步放寬。

病毒已植根可取消個案追蹤 強檢作用亦不大

許樹昌又認為，安心出行是疫情早期時方便追蹤，但現時病毒已在社區植根，除了醫院、學校或院舍爆發外，一般個案都很少再做追蹤，因此可以考慮取消。另外，由於現時不少確診人士或密切接觸者都會居家隔離，環境樣本例如污水自然會受污染，因此繼續做強制檢測的作用不大。