0+3｜香港商用航空中心擴建項目動土 中心：查詢預訂上升對前景有信心

香港商用航空中心擴建項目今日舉行動土儀式，中心期望擴建後私人飛機航班班次可翻倍。就疫情影響，中心指「0+3」實施後，航班升降次數亦有翻倍改善，相信受惠下月3大國際金融論壇和體育盛事舉行，加上三跑將全面投入服務，提升私人飛機升降彈性，對本港航空業前景充滿信心。

動土儀式邀請多位嘉賓主禮，其中運輸及物流局長林世雄指，雖然過去數年面對前所未有困難，但在中央政府「十四五」規劃支持下，加上三跑、港珠澳大橋基建配套，本港可提供獨特的機場體驗，前影光明。機管局主席蘇澤光表示，疫情必然會受控和退卻，感謝各界對本港前景的信心和遠見，落實機場多項配套，如航天城、酒店、商廈等項目，香港一定會復甦。

私人飛機服務同受疫情打擊，香港商用航空中心總經理馮慧儀透露，疫情前2019年時，中心接待全年私人航班升降約9,000班次，服務旅客逾4萬人次。疫情期間，中心與航空業大環境無異，一樣大受打擊，但自港府放寛入境檢疫「0+3」後，客戶查詢和預訂也愈來愈多，有信心客戶會把飛機轉回香港停泊。她續指，即使面對疫情打擊，中心未有裁員，慶幸百多位員工同共濟，又說員工的把握相對空閒時間做培訓，今年培訓率達108%，隨時準備好再迎接旅客。隨三跑開始投入服務，增加升降時段，提升彈性和吸引力，相信中心擴建後，航班升降班次和接待旅客人次可翻倍。

行政及業務拓展總監張美儀相信復常在望，認為「0+3」平衡各方需要，比較放寬前，航班升降情況已有翻倍改善；適逢下月將舉行的國際金融峰會、7人欖球和香港金融科技周，有見查詢和預訂機位上升。目前中心已改善旅客入境檢疫流程。讓旅客可在中心一站式辦理入境手續和接受入境檢測，毋須返回客運大樓接受檢測，由原本需花逾一小時縮短至5分鐘。

香港商用航空中心去年與機管局簽訂4億元擴建項目協議，計劃把目前佔地1.6萬平方米的中心增大50%至2.45萬平方米、商用客運大樓面積將擴大4倍至4,800平方米，並提升海關，出入境檢疫、休息室、貴賓室等設施，預計2025年完成。