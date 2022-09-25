0+3｜高永文重申放寬入境非「躺平」　短期內無法「動態清零」　遂取平衡回應社會訴求

經機場入境本港人士明日(26日)起，毋須再到指定酒店接受強制檢疫，即放寬入境措施至「0+3」。行政會議成員、前食物及衞生局長高永文重申，不贊成「躺平」防疫政策和鼓勵市民主動感染新型肺炎的說法，又指本港不幸錯失機會而導致第五波疫情，短期內幾乎沒有可能達致「動態清零」，政府唯有採取平衡政策，在參考醫院管理局住院和重症病人數目後，放寬入境措施以回應社會重大重啟經濟活動的訴求。

無法估計疫情會否反彈

高永文今日(25日)出席一個研討會後表示，政府放寬入境措施不代表採取「躺平」政策，防疫目標仍然是控制和預防感染，又稱世界衞生組織至今仍未宣布新型肺炎疫情完結。他指，自己無法估計疫情在放寬措施後有多大機會反彈，但解釋政府在改為「3+4」後一直有監察疫情數字，當局未來數周會持續監察醫管局病人數字，以及會否令整體確診個案增加。高永文並指，特首李家超前日表明「唔想走回頭路」，故政府每一步均會審視數據、趨勢和風險因素等，才可以再「向前走一步」。

相信張竹君非支持「與病毒共存」

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在最後一次「430疫情記者會」上表示，本港確診宗數「去到零」機會較小，估計新型肺炎可能會「同我哋並存」。高永文相信，張竹君的說法並非代表她現時支持或港府採取所謂「與病毒共存」政策，但指新型冠狀病毒經過不斷變異後，病情會減低但傳播力不斷提升。他坦言，現階段沒有人會斷言短期或中期內，全世界可達致零感染。