0+7檢疫｜盧寵茂：非常重視專家意見　醫療系統復常下考慮任何方案

醫務衛生局局長盧寵茂今日(22日)與一眾衛生官員等接種新冠疫苗和季節性流感疫苗，被問到政府會否在10月放寛入境檢疫安排至「0+7」，盧寵茂指政府一直因應疫情發展作檢討，會適時作出及公布優化措施，又說非常重視專家意見，在醫療系統復常下，無論是「0+3」和「0+0」的方案都會考慮，惟強調他有責任保障全港市民生命健康。

盧寵茂表示，政府好理解市民和社會對於防疫措施，包括境外旅客的入境檢疫安排，一直因應疫情發展作檢討，亦會因應疫情回落適時推出優化措施，至於準確檢疫數時會適時向公眾公布。

目標回復八成醫療系統正常服務

對於有專家要求放寬防疫檢疫安排，他說政府非常重視專家意見，指專家意見其實是與政府和市民的方向是一致，政府會在醫療系統可復常下，考慮提升國際競爭力和經濟復常的力量，強調兩者並無矛盾，無論是「0+3」及「0+0」等不同方案，政府都會考慮，但他作為醫務衛生局局長，有責任保障全港市民生命健康，目標盡快回復醫療系統約八成正常服務，屆時就有空間提升社會的經濟及對外連接的動力，而疫苗接種能加快復常，呼籲市民盡快接種疫苗，強調並指政府要確保疫情不會再反彈，亦不希望走「回頭路」。

盧寵茂又指，全球新冠疫情仍未結束，本港專家亦指冬季可能面對另一波疫情或有新變種病毒，他呼籲市民盡快接受新冠疫苗和季節性流感疫苗，至於兒童復必泰疫苗已進入採購階段，很快會到港供市民選擇，但重申現有科興疫苗一樣有效，呼籲家長不要等候為子女接種。