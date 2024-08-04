熱門搜尋:
巴黎奧運 McGriddles 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-08-04 18:30:27

00後女生擬投身新能源行業 到港企內地崗位實習圓綠色夢

分享：
沈嘉霖（Scarlett）參加煤氣公司「企業內地與海外暑期實習計劃」，冀透過於內地燃氣業務實習汲取經驗。

沈嘉霖（Scarlett）參加煤氣公司「企業內地與海外暑期實習計劃」，冀透過於內地燃氣業務實習汲取經驗。

香港雖是彈丸之地，難以發展大規模光伏、風能等可再生能源，但在技術開發和應用仍可積極參與；00後女生沈嘉霖（Scarlett）關注環境議題，後決心投身能源行業，並於去年考入清華大學深圳國際研究生院，修讀材料與化工碩士課程，研究新能源材料，更參與香港政府主辦的「企業內地與海外暑期實習計劃」，到煤氣公司實習，了解並接觸香港及內地能源行業的現況及趨勢。

Scarlett盼親身認識能源行業

雖然成功報讀相關課程，但香港土地有限，缺乏大規模風能和太陽能應用的場景，多少窒礙相關發展；Scarlett趁今年暑假，參加香港政府推出的「企業內地與海外暑期實習計劃」，希望跳出香港，親身認識能源行業。

Scarlett（右）於煤氣公司內地再新能源業務的研究院工作，了解內地的職場文化。 Scarlett（左）實習期間主要負責研究開發新能源，如SAF的調研，並會向同事及主管簡報工作進度。 Scarlett指，公司的茶水間，讓人覺得很溫馨及放鬆。

Scarlett其後獲煤氣公司取錄，獲派到該公司位於深圳的港華能源研究院實習，協助研究新能源開發，包括可持續航空燃料（SAF）的調研。「我可以把大學的專業知識加以應用，例如以化工方式提高可再生能源的轉化效率等。」

期望畢業後可加入煤氣公司

她指，期望畢業後可加入該公司，「我希望可以嘗試煤氣公司不同崗位，利用材料及化工的知識，參與開發更多新能源項目，如SAF、氫能、綠甲醇等，推動綠色能源及環保發展，讓世界變得美好一點。」


 

adblk5
煤氣公司今年已是第四年支持香港特區政府主辦的「企業內地與海外暑期實習計劃」，過去幾屆為約60位學生提供實習機會。 煤氣公司「企業內地與海外暑期實習計劃」的實習生會到內地進行八星期的暑期實習。 煤氣公司助理總經理–培訓及發展暨中華煤氣培訓學院院長方啓承指今年計劃收到的學生報名，大部分都對公司的環保、綠色能源、ESG發展感興趣。

煤氣公司第四年參與「企業內地與海外暑期實習計劃」

煤氣公司今年已是第四年參與「企業內地與海外暑期實習計劃」，煤氣公司助理總經理–培訓及發展暨中華煤氣培訓學院院長方啓承指，煤氣公司的內地業務遍布28個省級行政區，而且公司注重ESG，是了解香港及內地能源行業發展及職場文化的好機會。今年共取錄五位實習生，當中兩位是碩士生。他們會到內地進行八星期的暑期實習，涵蓋燃氣業務及可再生能源業務，涉及工程技術、市場部、研究院、開發管理等部門。