00後女生擬投身新能源行業 到港企內地崗位實習圓綠色夢

香港雖是彈丸之地，難以發展大規模光伏、風能等可再生能源，但在技術開發和應用仍可積極參與；00後女生沈嘉霖（Scarlett）關注環境議題，後決心投身能源行業，並於去年考入清華大學深圳國際研究生院，修讀材料與化工碩士課程，研究新能源材料，更參與香港政府主辦的「企業內地與海外暑期實習計劃」，到煤氣公司實習，了解並接觸香港及內地能源行業的現況及趨勢。
Scarlett盼親身認識能源行業
雖然成功報讀相關課程，但香港土地有限，缺乏大規模風能和太陽能應用的場景，多少窒礙相關發展；Scarlett趁今年暑假，參加香港政府推出的「企業內地與海外暑期實習計劃」，希望跳出香港，親身認識能源行業。
Scarlett其後獲煤氣公司取錄，獲派到該公司位於深圳的港華能源研究院實習，協助研究新能源開發，包括可持續航空燃料（SAF）的調研。「我可以把大學的專業知識加以應用，例如以化工方式提高可再生能源的轉化效率等。」
期望畢業後可加入煤氣公司
她指，期望畢業後可加入該公司，「我希望可以嘗試煤氣公司不同崗位，利用材料及化工的知識，參與開發更多新能源項目，如SAF、氫能、綠甲醇等，推動綠色能源及環保發展，讓世界變得美好一點。」
煤氣公司第四年參與「企業內地與海外暑期實習計劃」
煤氣公司今年已是第四年參與「企業內地與海外暑期實習計劃」，煤氣公司助理總經理–培訓及發展暨中華煤氣培訓學院院長方啓承指，煤氣公司的內地業務遍布28個省級行政區，而且公司注重ESG，是了解香港及內地能源行業發展及職場文化的好機會。今年共取錄五位實習生，當中兩位是碩士生。他們會到內地進行八星期的暑期實習，涵蓋燃氣業務及可再生能源業務，涉及工程技術、市場部、研究院、開發管理等部門。