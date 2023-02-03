1億宣傳費 「你好，香港！」送50萬張機票 望吸150萬旅客 李家超+港星拍片「打頭陣」播全球

經歷3年疫情，本港社會和經濟正逐步復甦，政府預告多天的「你好，香港！」(“Hello Hong Kong”)全球宣傳活動昨正式啟動，包括首階段送出50萬張免費機票予海外旅客，3月起先派東南亞地區，預計可吸引150萬名旅客訪港；當局亦將送出8萬張機票給香港市民，不過要等到夏季。此外，旅發局昨起向旅客送出至少100萬份消費優惠券，初步涵蓋逾1.6萬間商戶。當局初步預計單是宣傳費用會花費1億元，其中不包括送出的機票費用。

李家超昨午在會展舉行「你好，香港！」啓動禮，先後以英語、普通話及粵語發言，指香港已經恢復與內地通關，並與海外恢復緊密聯繫，香港亦有新標誌建築物，包括西九文化區、故宮文化博物館和M+博物館等，為中外旅客提供不同景點。他認為送出50萬張機票，新一年香港市面會更添熱鬧，旅客會大量來臨，商舖會丁財兩旺，食肆、遊旅景點會熱烈「動起來、活起來」，經濟會好起來，展現活力和蓬勃生機，他歡迎旅客、企業家和創新者來香港。 旅發局總幹事程鼎一指，初階段投資至少1億元用作宣傳「你好，香港！」當中，包括製作超過250條宣傳片，帶同本地旅遊業界出外參展、於海外邀請媒體、業界、KOL等，來港體驗嶄新的旅遊景點。當局指，有關宣傳片計劃於全球逾3,000個媒體、社交平台與網站播放，估計覆蓋達2億人次，並歡迎不同的媒體、機構取用。程鼎一又指，活動無版權，歡迎所有商戶加入參與，並預告全年會舉辦超過250個不同大型盛事，及超過100個國際大型展覽。

暑假送市民8萬機票 連串活動焦點之一，包括下月1日起向境外旅客送出50萬張機票，將由國泰、快運和香港航空，6個月內分階段送出，形式不限，包括抽獎、買一送一等。基於疫情前七成半訪港旅客來自東南亞，今次主要送予這類旅客，涵蓋泰國、菲律賓、印尼等，之後到東北亞、內地及其他地區。 機管局行政總裁林天福期望，獲得機票的旅客可帶同親朋好友到港，相信能為香港帶來150萬名入境旅客，估計佔未來半年客流量逾10%。他又稱，航空公司亦會在今年暑假分別送出8萬張給港市民及大灣區居民，鼓勵他們經香港機場出境，合共涉及70萬張機票。50萬張送贈旅客的機票由機管局資助，在2020年已用約20億元向航空公司預購。林天福表示，航空公司售賣機票屬「半賣半送」，以支持推廣旅遊，十分感激他們的協助。 3月先送東南亞4月內地 國泰表示，下月1日分階段送出機票，首階段於3月由東南亞地區展開，4月會輪到中國內地，而東北亞及中長線地區則安排於5月或之後舉辦。香港航空亦表示，下月開始向東南亞航點派發機票，其後陸續在中國內地和日韓等地派發。至於由香港出發的機票，就會在第三季開始派發。香港快運表示，將在4月開始分階段送出機票。

4派發點送100萬份優惠券 旅客受落 另外，旅發局亦跟逾1.6萬間店舖合作，派發至少100萬份「香港有禮」旅客消費優惠券，4個派發地點包括機場、西九龍站抵港大堂，港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓及尖沙咀天星碼頭的旅發局旅客中心。旅客需先核對證件及用非本地註冊的流動電話號碼登記領取，其後透過二維碼向商戶領取優惠，包括酒店迎賓飲品、購物獎賞等。昨午5時，已有旅客「飲頭淡湯」，有德國旅客對於有意料之外的禮物感到驚訝，表示很開心有免費飲品。 陳茂波稱會盡快調整防疫措施安排 現時海外入境旅客要打齊針，內地旅客事前又要做核酸檢測，被問及會否影響活動成效，財政司長陳茂波說明白如果要香港復常，這些措施需要適當調整，當局會盡快公布詳情。他強調政府做了不少工夫，讓香港變得更好、更亮麗，希望本港不單止回復至疫情前的水平，而是要銳變到新的階段、踏上更高的台階。