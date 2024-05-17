1匹窗口冷氣機 5款製冷量較聲稱低 差異最大一款低近5%

天氣炎熱潮濕，開冷氣不止要「夠凍」，同時亦要「唔好咁食電」。消委會測試14款「1匹」淨冷型變頻式窗口冷氣機，其中5款樣本的製冷量較其聲稱的數值低，差異最大的一款較聲稱數值低近5%。另外，11款樣本同獲1級能源標籤，但樣本之間的能源效率亦頗為參差，相差最大達23.4%。

是次測試的14款「1匹」淨冷型變頻式窗口機樣本，以樣本的最大負荷狀態運行。結果發現，各樣本的製冷量由2.511千瓦至2.852千瓦，有5款樣本未達到聲稱的製冷量數值，相差幅度介乎1.7%至4.9%，當中3款樣本的相差幅度較大，實際量得的製冷量較聲稱的數值低3.6%至4.9%。消委會表示，雖強制性能源效益標籤計劃及國際慣常做法，均容許實際製冷量與其聲稱數值的公差不超過10%，而該5款樣本的測試結果並沒有超出這個範圍，惟顯然與消費者對產品的期望有落差；已將相關測試結果通知機電工程署，並促請相關生產商積極改善設計及做好品質監控。