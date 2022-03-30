1型糖尿病發非兒童「專利」　中大揭成人新症發病率高於傳統預期

1型糖尿病普遍被認為多從兒童時期發病，在成年期發病較少見，惟中文大學醫學院一項國際糖尿病研究發現，成人1型糖尿病的新症發病率較傳統預期高，而且新症數量不會隨著年齡增長而下降，不少病例是晚年才發病，情況值得關注。此外，成人1型糖尿病的發病率會因地理區域有所差異，而男性的發病率整體上較女性高。
所謂「1型糖尿病」是一種自身免疫疾病，免疫系統會攻擊體內負責產生胰島素的細胞，導致患者嚴重缺乏胰島素和血糖上升，需要終生使用胰島素治療。中大今次與其他機構合作研究分析了1990年至2021年間來自32個國家和地區共46項有關1型糖尿病的研究。
負責統籌研究的高級作者、中大醫學院內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科主任(學術)馬青雲教授指，研究最主要發現了年齡與成人1型糖尿病發病率之間沒有明確關聯，新症數量無隨著年齡增長而下降，這與傳統認為1型糖尿病較少於成年期發病的想法有明顯分別，當中按年齡組別(20至39歲、40至59歲和60歲或以上)報告1型糖尿病發病率的12項研究中，有5項(42%)報告了1型糖尿病發病率會隨著年齡增長而增加。
全球成人1型糖尿病發病率 中國最低
研究亦調查了成人1型糖尿病個案的全球分佈情況，發現世界各地的成人1型糖尿病每年發病率有所差異，其中發病率最低的中國，每10萬人約有1人發病，最高的瑞典每10萬人有超過30人發病，兩者相差超過30倍，而且在26份有關男性和女性1型糖尿病發病率的研究中，92%報告顯示成年男性的發病率高於女性。
目前，有關成人1型糖尿病的研究數據主要來自高收入國家，缺少低至中收入國家的數據，研究小組認為有迫切需要進行更多研究，以有效掌握1型糖尿病在世界各地社會造成的負擔和影響，並建立了一項指數來評估研究的質量，包括結合生物標記來確定1型糖尿病的診斷，以助改進日後研究的設計。
學者：識別1型糖尿病將成治療關鍵
馬青雲補充，大多數新確診糖尿病成年患者被診斷為2型糖尿病，這可在早期階段通過口服藥物控制病情，但現時面對的實際挑戰是如何準確識別潛在的1型糖尿病個案，確保他們獲得適當治療，如日後能準確地將糖尿病潛在發病機制分類，識別出1型或2型糖尿病，這將是改善個人化糖尿病治療的關鍵。
中大指，今次研究是同類型中最具規模的研究之一，結果已於醫學期刊Diabetes Care刊登。