1型糖尿病發非兒童「專利」　中大揭成人新症發病率高於傳統預期

教授馬青雲指，現在最大的挑戰是如何準確識別潛在的成人1型糖尿病個案，以確保他們得到適當的治療。(中大圖片)

1型糖尿病普遍被認為多從兒童時期發病，在成年期發病較少見，惟中文大學醫學院一項國際糖尿病研究發現，成人1型糖尿病的新症發病率較傳統預期高，而且新症數量不會隨著年齡增長而下降，不少病例是晚年才發病，情況值得關注。此外，成人1型糖尿病的發病率會因地理區域有所差異，而男性的發病率整體上較女性高。

所謂「1型糖尿病」是一種自身免疫疾病，免疫系統會攻擊體內負責產生胰島素的細胞，導致患者嚴重缺乏胰島素和血糖上升，需要終生使用胰島素治療。中大今次與其他機構合作研究分析了1990年至2021年間來自32個國家和地區共46項有關1型糖尿病的研究。

負責統籌研究的高級作者、中大醫學院內科及藥物治療學系內分泌及糖尿科主任(學術)馬青雲教授指，研究最主要發現了年齡與成人1型糖尿病發病率之間沒有明確關聯，新症數量無隨著年齡增長而下降，這與傳統認為1型糖尿病較少於成年期發病的想法有明顯分別，當中按年齡組別(20至39歲、40至59歲和60歲或以上)報告1型糖尿病發病率的12項研究中，有5項(42%)報告了1型糖尿病發病率會隨著年齡增長而增加。