1月整體罪案升兩成一 42%屬詐騙案

本港首月錄得7,681宗罪案，按年升兩成，主要由詐騙、盜竊和裸聊勒索案升幅帶動，當中詐騙和盜竊佔總體近七成。四成二屬詐騙案，漲一成半，保安局副局長卓孝業指，警方大力打擊及宣傳下，詐騙案升幅已經較以往兩年減少。但提醒近期有騙徒使用深偽技術假扮要求提供金錢等，市民應提高警覺，核實身分。
保安局表示，去年全年香港整體錄得90,276宗罪案，較2022年的70,048宗上升28.9%，升幅主要來自詐騙案。卓孝業昨日出席撲滅罪行委員會後表示，由於2022年上半年香港仍受新冠疫情影響，當時罪案數字特別低，故去年的罪案升幅較明顯。
今年1月總體罪案按年亦升21.1%，錄7.681宗。詐騙案錄得3200宗，升一成半，佔總體四成二。卓孝業撲滅罪行委員會會議後指，詐騙案較過去兩年46%的升幅有所收窄；並強調政府一直非常關注詐騙案，而政府、金管局和銀行業界去年11月下旬推出轉數快可疑識別代號警示，通過連結警方防騙視伏器和金融管理局轉數快平台；系統推出約3個月，已發出近40萬個警示，平均每小時發150至180個警示；牽涉金額近6億元，相當於每小時接近27萬元。而網上詐騙佔整體詐騙案68%，他提醒，近期有騙徒使用深偽技術，偽冒官員推介投資計劃或偽冒親友要求提供金錢等，市民應提高警覺，核實身分。
盜竊案升三成二
盜竊案達2,108宗，升三成二，卓孝業相信因為去年仍受疫情影響，基數較小，而社會復常人流與旅客上升，賊人有機可乘，至盜竊案曾加。當局計劃在罪案黑點和人流較多的地方，設置閉路電視，首階段在全港18區設615組的閉路電視鏡頭，當中15組率先在旺角安裝，年中後再安裝餘下600組。現階段只會拍攝到公眾範圍，沒有追蹤及人臉識別技術，但不排除未來加入適用的技術，以提升防罪滅罪措施。
勒索案更多逾1倍，達到202宗，當中裸聊勒索案錄得161宗，增約1.5倍，學生仍是最大的受害群組，警方會加強宣傳和教育。但他亦指，學生佔裸聊群組的比率，在過去3年已持續下降，由三成半跌至兩成一。