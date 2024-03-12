1月整體罪案升兩成一 42%屬詐騙案

本港首月錄得7,681宗罪案，按年升兩成，主要由詐騙、盜竊和裸聊勒索案升幅帶動，當中詐騙和盜竊佔總體近七成。四成二屬詐騙案，漲一成半，保安局副局長卓孝業指，警方大力打擊及宣傳下，詐騙案升幅已經較以往兩年減少。但提醒近期有騙徒使用深偽技術假扮要求提供金錢等，市民應提高警覺，核實身分。 保安局表示，去年全年香港整體錄得90,276宗罪案，較2022年的70,048宗上升28.9%，升幅主要來自詐騙案。卓孝業昨日出席撲滅罪行委員會後表示，由於2022年上半年香港仍受新冠疫情影響，當時罪案數字特別低，故去年的罪案升幅較明顯。



今年1月總體罪案按年亦升21.1%，錄7.681宗。詐騙案錄得3200宗，升一成半，佔總體四成二。卓孝業撲滅罪行委員會會議後指，詐騙案較過去兩年46%的升幅有所收窄；並強調政府一直非常關注詐騙案，而政府、金管局和銀行業界去年11月下旬推出轉數快可疑識別代號警示，通過連結警方防騙視伏器和金融管理局轉數快平台；系統推出約3個月，已發出近40萬個警示，平均每小時發150至180個警示；牽涉金額近6億元，相當於每小時接近27萬元。而網上詐騙佔整體詐騙案68%，他提醒，近期有騙徒使用深偽技術，偽冒官員推介投資計劃或偽冒親友要求提供金錢等，市民應提高警覺，核實身分。