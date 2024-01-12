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2024-01-12 20:00:00

1.25起電子支付龍頭八達通牽頭開放的士支付網絡 為司機與乘客提供靈活結賬選擇 八達通更推出獎賞計劃 推動的士業界電子支付發展

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(左起) 八達通產品部總監葉勁生先生、銀聯國際香港分公司助理總經理李兆豐先生、八達通行政總裁應天麒先生、(右起) 八達通市務總監李玉兒女士、AlipayHK 市場部主管張凱傑先生在新聞發布會中合照，宣布八達通卡有限公司和銀聯、AlipayHK、內地支付寶合作，共同推動香港電子支付發展。

(左起) 八達通產品部總監葉勁生先生、銀聯國際香港分公司助理總經理李兆豐先生、八達通行政總裁應天麒先生、(右起) 八達通市務總監李玉兒女士、AlipayHK 市場部主管張凱傑先生在新聞發布會中合照，宣布八達通卡有限公司和銀聯、AlipayHK、內地支付寶合作，共同推動香港電子支付發展。

八達通行政總裁應天麒宣布，由1月25日起，開放八達通的士支付網絡，的士乘客可透過八達通流動收款機，使用八達通以及銀聯二維碼付款。

八達通行政總裁應天麒宣布，由1月25日起，開放八達通的士支付網絡，的士乘客可透過八達通流動收款機，使用八達通以及銀聯二維碼付款。

八達通行政總裁應天麒主持啟動儀式。

八達通行政總裁應天麒主持啟動儀式。

豁免的士司機手續費優惠至2025年底

八達通作為最多的士司機選用的電子支付平台，一直與的士業界緊密合作。自2018年推出商用版八達通App以來，目前已有逾21,000名的士司機可透過商用版八達通App收款。

為擴展的士電子支付網絡，由2024125日起，的士上的八達通流動收款機將陸續接受銀聯二維碼、Alipay等支付選項，令的士司機可通過八達通網絡，連結更多支付平台，為實現智慧出行邁進重要一步。與此同時，八達通繼續豁免的士司機的手續費（銀行賬戶資金轉賬費用），宣布將該推廣優惠維持至2025年底。

更新商用版八達通App 以享最新服務

的士司機如現時已能透過商用版八達通App收款，則毋須作額外申請，只須更新商用版八達通App，便能享用八達通最新服務，接受更多支付平台付款。的士司機在使用商用版八達通App收款時，只要在App內輸入收費金額，乘客便可在八達通流動收款機上，拍八達通卡或掃碼完成付款程序。

八達通市務總監李玉兒及產品部總監葉勁生回答記者問題。

八達通市務總監李玉兒及產品部總監葉勁生回答記者問題。

鼓勵司機用八達通收款 可賺高達$1,000獎賞

為了進一步鼓勵的士司機採用八達通收款，八達通推出獎賞計劃，由即日起至2024331日，的士司機成功推薦同業開立商用版八達通App賬戶，而受薦司機在開戶首30日內，有最少5次滿$22的八達通收款，推薦與被推薦雙方均可各享$100獎賞，著數益人也利己。而推廣期內，的士司機可享最多10次推薦獎賞，即最高可賺取$1,000獎賞；至於新開戶的士司機，亦可獲贈八達通流動收款機以及豁免手續費。

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八達通產品部總監葉勁生先生示範如何使用八達通卡或掃二維碼支付的士車資，的士司機只須在商用版八達通App 内輸入收費金額，乘客便可於八達通流動收款機拍八達通或掃碼付款。

八達通產品部總監葉勁生先生示範如何使用八達通卡或掃二維碼支付的士車資，的士司機只須在商用版八達通App 内輸入收費金額，乘客便可於八達通流動收款機拍八達通或掃碼付款。

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