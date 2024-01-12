1.25起電子支付龍頭八達通牽頭開放的士支付網絡 為司機與乘客提供靈活結賬選擇 八達通更推出獎賞計劃 推動的士業界電子支付發展

豁免的士司機手續費優惠至 2025 年底 八達通作為最多的士司機選用的電子支付平台，一直與的士業界緊密合作。自2018年推出商用版八達通App以來，目前已有逾21,000名的士司機可透過商用版八達通App收款。 為擴展的士電子支付網絡，由2024年1月25日起，的士上的八達通流動收款機將陸續接受銀聯二維碼、Alipay等支付選項，令的士司機可通過八達通網絡，連結更多支付平台，為實現智慧出行邁進重要一步。與此同時，八達通繼續豁免的士司機的手續費（銀行賬戶資金轉賬費用），宣布將該推廣優惠維持至2025年底。

更新商用版八達通 App 以享最新服務 的士司機如現時已能透過商用版八達通App收款，則毋須作額外申請，只須更新商用版八達通App，便能享用八達通最新服務，接受更多支付平台付款。的士司機在使用商用版八達通App收款時，只要在App內輸入收費金額，乘客便可在八達通流動收款機上，拍八達通卡或掃碼完成付款程序。

鼓勵司機用八達通收款 可賺高達 $1,000 獎賞 為了進一步鼓勵的士司機採用八達通收款，八達通推出獎賞計劃，由即日起至2024年3月31日，的士司機成功推薦同業開立商用版八達通App賬戶，而受薦司機在開戶首30日內，有最少5次滿$22的八達通收款，推薦與被推薦雙方均可各享$100獎賞，著數益人也利己。而推廣期內，的士司機可享最多10次推薦獎賞，即最高可賺取$1,000獎賞；至於新開戶的士司機，亦可獲贈八達通流動收款機以及豁免手續費。