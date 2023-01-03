1.8通關 高鐵整裝待發 通關配額購票安排仍未敲定

本港最快下周日與內地分階段通關，其間設有「預設合適」的人數安排，以及逐步增加往返內地的海、陸、空交通班次等，港府同時建議旅客來往兩地前，必須事先取得核酸檢測陰性結果。「A4聯盟」立法會議員張欣宇和楊永杰接受本報查詢時，均相信當日必然能夠與內地免檢疫通關，詳情有待港府公布。

政府正爭取下周日(8日)與內地首階段通關，初期會設有人數限制、建議市民先做核酸檢測。據報，高鐵香港段最快今日開始試車預備通關，相關港鐵員工已陸續返回原有崗位。有立法會議員相信下周日很大機會通關，配合深圳同日停用檢疫酒店「健康驛站」的預約系統，但高鐵能否同日恢復，則仍有待政府交代通關配額及高鐵購票安排。有學者認為，本港每日有15至20萬人新確診或待康復，足以承受內地通關帶來的風險。

張欣宇：高鐵或未能在通關首日恢復

高鐵西九龍站昨有多名職員返回，檢查和清潔車站設施等。港鐵回覆本報稱，現正密鑼緊鼓為通關做好準備，包括檢查設施、安排員工陸續返回原來崗位培訓和準備等，確保一切運作暢順和準備就緒，有進一步消息將適時公布。曾任職港鐵的張欣宇引述在西九龍站工作的前同事稱，暫未收到列車服務恢復的進一步消息，現時接受培訓的主要是借調到其他車站工作的站務員。高鐵車長方面，他稱每日都有小量班次接載深圳的職員來港工作，只有部分人要重新接受職務資格考試。

就首階段通關設有配額，張欣宇認為要視乎內地會否重開自由行，如否便可毋須設任何配額，因持回鄉證北上的港人和持商務簽證來港的內地人有限，若重開自由行則可參考2019年初的抵港人數，將配額訂在三成左右。他續指，未知成功購買高鐵車票是否等同取得通關配額，料政府需時解決問題、高鐵或不能在通關首日恢復。

楊永杰則表示，參考目前每日嘗試預約深圳檢疫酒店的人數，每日3萬個名額都足以應付，但希望深圳灣管制站的配額能較羅湖和落馬洲多，又說羅湖商業城一帶的長途巴士服務仍暫停，建議市民取道深圳灣進入內地。商界方面，廠商會會長史立德在電台節目表示，希望通關初期最好每日有3萬至5萬個配額，認為應優先予要赴內地辦紅、白二事或探病的市民。

實政圓桌立法會議員田北辰向傳媒引述消息指，高鐵初期只會設有往返深圳、廣州的短途服務，料日內開始售票。張欣宇指，列車調度上只提供短途服務技術上並不困難，楊永杰則不反對只設短途車，認為乘客屆時可轉乘其他高鐵路線，「其實等於全國都去到。」政府發言人回覆稱，當局現正商討通關方案，適當時候會公布，讓擬往來兩地人士作出適切準備。

