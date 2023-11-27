10主教促釋放黎智英　管浩鳴以神職人員性侵兒童反駁：天主教徒不犯罪？

全球不同教區的10名天主教樞機及總主教月初發起聯署，同時亦有西方政客，要求港府釋放《壹傳媒》創辦人黎智英。曾任聖公會教省秘書長的立法會議員管浩鳴今(27日)在《大公報》訪問中，批評有人將案件歸納為香港政治、經濟及宗教自由受影響是明顯雙標，並以神職人員性侵兒童為例，反問是否「天主教徒就不會犯罪」。

批屬 明顯雙標 指黎非普通天主教徒 管浩鳴說，有人以黎智英的商人、傳媒大亨和天主教教徒的背景，將案件歸納為香港政治、經濟及宗教自由受影響，明顯是雙標。他指美國伊利諾伊州過去69年間，至少有1997名兒童遭到天主教神職人員性侵，反問「天主教徒就不會犯罪」。