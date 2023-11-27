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2023-11-27 13:56:28

10主教促釋放黎智英　管浩鳴以神職人員性侵兒童反駁：天主教徒不犯罪？

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管浩鳴指，李家超內裡有愛心非「鐵板一塊」，願意提名他參選特首。(資料圖片)

管浩鳴(右)指，法律面前人人平等，黎智英有罪與否，應交由法官判決。(資料圖片)

全球不同教區的10名天主教樞機及總主教月初發起聯署，同時亦有西方政客，要求港府釋放《壹傳媒》創辦人黎智英。曾任聖公會教省秘書長的立法會議員管浩鳴今(27日)在《大公報》訪問中，批評有人將案件歸納為香港政治、經濟及宗教自由受影響是明顯雙標，並以神職人員性侵兒童為例，反問是否「天主教徒就不會犯罪」

黎智英入稟申請行使壹傳媒股份投票權，22日審理。(資料圖片)

《壹傳媒》創辦人黎智英被控違反《港區國安法》，還押逾1,000日仍未開審。(資料圖片)

批屬明顯雙標   指黎非普通天主教徒

管浩鳴說，有人以黎智英的商人、傳媒大亨和天主教教徒的背景，將案件歸納為香港政治、經濟及宗教自由受影響，明顯是雙標。他指美國伊利諾伊州過去69年間，至少有1997名兒童遭到天主教神職人員性侵，反問「天主教徒就不會犯罪」。

管浩鳴又批評，黎智英作為傳媒大亨，濫用第四權，無視專業操守，不分青紅皂白，誇大2019年反修例事件中警方執法行為，甚至親身上街，為黑暴背書，認為黎智英並非一般的傳媒大亨，更不是普通的天主教教徒。他強調凡事講求證據，黎智英有罪與否，應交由法官判決

10名天主教樞機及總主教於11月1日發起聯署，要求港府盡快無條件釋放黎智英，並指在香港自詡維護法治及尊重言論自由的社會，像黎智英這樣遭受的殘酷壓迫是不容存在的，強調黎智英為捍衛自己所信的價值和挑戰政權，現已囚禁獄中逾1,000日，加上已年屆75歲，港府必須現在釋放他。

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