10人獲選學友社傑出中學生領袖 將辦社區活動打破性別定型

學友社「傑出中學生領袖選舉2022-2023」中，有30名學生從300多人中突圍而出，被選爲中學生領袖，當中有10位更被選爲傑出中學生領袖。有中學生領袖親身籌劃有關性別定型的社會活動「stere’no’type」，寓意著不被定義及不受性別束縛。他們透過街訪、微電影及Instagram等方式引起大眾關注，盼大眾不要因固有的性別觀念，限制了自己或他人發展的可能性。

10名傑出中學生領袖中，包括來自聖保羅男女中學的傑出中學生領袖麥鎮麟，他指同學們從情侶關係中得到啟發，「見到身邊的人拍拖時，會不會已經有（性別）不平等的情況」，而這種議題更容易引起社會共鳴，所以選擇以性別定型為題。他又指自己是辯論隊成員，過往有接觸不同的議題，但比較難接觸到性別定型。他表示在籌劃社會活動中，對性別定型的認識有所提升，亦會更加留意身邊的事物，看看會否有性別定型或不平等的情況，可能會作爲素材放到微電影中。

聖保羅書院的傑出中學生領袖黃柏朗指微電影的幕前和幕後都是學生負責，自己想不到一條六分鐘的微電影需花超過一個月去籌備，最後更用了約十六小時去完成拍攝，「真係唔拍都唔知自己咁好戲。」現時讀中五的黃柏朗表示，在考完文憑試後會跟隨以往中學生領袖的脚步，帶領未來的傑出中學生領袖，為他們籌備一連串有趣的領袖活動。