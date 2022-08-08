10人被控油麻地暴動　18歲大專生開審前認罪　獲准保釋至9月2日處理

2019年11月，警察圍堵理工大學內示威者，大批巿民聲援被困校內的示威者，爆發警民衝突，超過200人被控暴動，分拆多案處理。其中9男1女的案件今日（8日）於區域法院開審。一名18歲的女大專生開審前認罪，暫委法官鄭紀航批准她保釋至9月2日，待其餘 9 人的案件審結，一併判刑。9名不認罪男被告，由於控辯雙方需商討承認事實及控方證人事宜，案件押後至周二（9日）開審，他們獲准以原有條件保釋，審訊期間毋須往警署報到，直至另有命令。

本案被告依次為黃權龍（23歲）、高晞朗（18歲）、林君悅（17歲）、林子浩（31歲）、李沛翹（26歲）、馬奕熙（20歲）、彭大展（26歲）、宋博通（21歲）、鄧永明（23歲）及董浩霖（24歲）（均為案發年齡）。

案情指，11月18日當晚，案發現場的示威者，無視警方口頭警告繼續聚集，有人扔汽油彈，估計有200枚，導致行人路火光熊熊。至晚上近11時半，警方展開圍捕，示威者分兩批逃跑，警方於咸美頓街至碧街設長方形封鎖區，拘捕213人。其中第6被告被捕後，被搜出黑色長衣褲、黑色有帽衛衣，3M面罩連兩個濾罐、透明護目鏡及黑色鞋。當晚1名執勤警員被玻璃𠝹傷，3名警員因路面汽油滑倒，手腳受傷。另外，附近有店鋪因擔心安全而關門，油麻地地鐵站出口被破壞，維修費89,640元。有燈柱分別被鋸斷及電線被剪斷，維修費分別約20,000元及1,200元。