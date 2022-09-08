10件國寶級書畫最後展期1個月 將送返北京休眠3年

香港故宮文化博物館自7月起供公眾參觀，特別展覽一直備受注目。博物館昨起至10月7日推出最後一期「國之瑰寶——故宮博物院藏晉唐宋元書畫」特別展覽，展出最後10件國寶級中國書畫經典名作。之後，該批珍品將送回故宮博物院，休眠至少3年，期間不能展出。有興趣的市民緊記把握機會！

是次展出最後10件國寶級中國書畫經典名作，包括有傳為東晉名家顧愷之千古名作《洛神賦全圖》的南宋摹本(圖)，畫家以連續的構圖，描繪了主人公與洛神從邂逅到分離的多幕場景；還有五代畫家阮郜的《閬苑女仙圖》、南宋畫家李迪罕見的巨幅精品《楓鷹雉雞圖》、南宋宮廷畫家李嵩的《錢塘觀潮圖》等。

館方指，《閬苑女仙圖》被認為是五代阮郜唯一的傳世真跡，作品以青綠色描繪海中仙境，中央有仙女吟詩彈琴，前有鳳鳥起舞，一旁有仕女洗濯，遠方則有仙女乘龍駕鶴或馭風步渺而來。雖然類似畫面可見於早期的銅鏡等，但以女性為主題且畫面豐富的巨幅卷軸，屬非常罕見。此卷更曾入清乾隆內府，著錄於《石渠寶笈》。

至於南宋宮廷畫家李嵩的《錢塘觀潮圖》以即景寫實的手法、俯瞰式構圖，刻畫漲潮時波濤漸起及船隻緊急歸岸的情景，是現存最早展現錢塘江漲潮盛景的畫卷之一。

該批珍品將在展期結束後，送回北京故宮博物院庫房休眠至少3年，期間不會展出。