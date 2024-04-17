10個月內疑兩墮騙案失款40萬 53歲漢涉欠債70萬燒炭亡

一名53歲男子疑10個月內兩度墮騙局加上有債務問題，疑一時想不開，在黃大仙寓所內留書燒炭亡；至保安員日前發現單位傳出異味，拍門又無人應，報警求助。據悉，事主被騙去近40萬元，又因數十萬元債款尋短見。

現場為黃大仙富山邨富禮樓，保安周一下午1時報案，指發現一單位傳出異味及有液體流出，因拍門無人應，於是報警。警方及救護車接報到場，證實一名53歲住戶倒斃家中，屋內有燒過的炭盤。警方在現場檢獲遺書，初步相信案件無可疑。據悉，事主在遺書中透露，是詐騙案的受害者，並因無法償還70萬元債項自殺。