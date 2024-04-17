10個月內疑兩墮騙案失款40萬 53歲漢涉欠債70萬燒炭亡

一名53歲男子疑10個月內兩度墮騙局加上有債務問題，疑一時想不開，在黃大仙寓所內留書燒炭亡；至保安員日前發現單位傳出異味，拍門又無人應，報警求助。據悉，事主被騙去近40萬元，又因數十萬元債款尋短見。
現場為黃大仙富山邨富禮樓，保安周一下午1時報案，指發現一單位傳出異味及有液體流出，因拍門無人應，於是報警。警方及救護車接報到場，證實一名53歲住戶倒斃家中，屋內有燒過的炭盤。警方在現場檢獲遺書，初步相信案件無可疑。據悉，事主在遺書中透露，是詐騙案的受害者，並因無法償還70萬元債項自殺。
消息稱，事主去年6月在社交平台Telegram與一名陌生人交談，對方訛稱可向他提供「搵快錢」工作，負責透過網上撰寫電影評論；他不虞有詐，將合共逾21萬元轉到3個陌生人的指定戶口。至今年3月，事主又透過社交平台Facebook認識另一名陌生人，對方聲稱可提供約會服務，但要他先購買28張iTune禮品卡並交出禮品卡的代碼，以及匯款近7萬元到2個指戶口，共損失18萬元。事主兩次遇騙共失近40萬元。
招電影推廣員為刷單騙案變奏
騙徒會以各種藉口誘使市民墮騙局，而警方社交平台官方專頁及守網者專頁2022年5月曾發帖文，指有騙徒藉詞電影業市道低迷，有電影公司開設購票平台協助提升票房，遊說市民當電影推廣員，負責充當打手購買電影門票，期間可賺一成佣金。當時有28歲女子信以為真，在假網站開戶並把近40萬元門票費用存入3個本地銀行戶口。守網者專頁於2022年6月曾透露，一名48歲女子當年4月在社交平台Telegram收到招聘訊息，對方聲稱為電影提高評級及留言，營造高票房效果，結果損失350萬元才驚覺受騙。警方指，求職詐騙藉口多變，招聘「電影推廣員」是刷單騙案另一藉口。