10後食太空油問題嚴重！吸毒與精神創傷有極大關係？毒品成癮大解密 (有片)

10後食太空油問題嚴重！ 吸毒與精神創傷有極大關係？ 毒品成癮大解密

「太空油」是一種隱藏在電子煙中的新型合成毒品。近年青少年吸食「太空油」的數字急劇上升。新一集《終極ULTRA大解密》將深入探討青少年吸食太空油的原因，揭示這問題背後複雜的心理、社會和環境因素。

黃宗顯醫生提到部分青少年因精神創傷經歷而依賴毒品

青春期的迷惘 香港基督教服務處郭婉琳社工指出，青少年正處於身心快速變化的階段，學業壓力、人際關係問題以及自我認同的迷惘成為他們的普遍挑戰。受訪青少年提到學業成績、朋友間的背叛或排擠等成壓力來源，這些負面情緒讓他們尋求逃避的方式。太空油因能迅速帶來愉悅感，成為部分青少年麻醉自己的工具。精神科專科醫生黃宗顯解釋人類大腦的上癮機制，「吸食毒品會刺激大腦，釋放多巴胺，產生快感，這種獎勵機制讓青少年在短暫的快感中暫忘壓力」。然而，這種快感一旦成癮，會導致嚴重後果，如「不吃就沒有血色、像要死一樣」的上癮症狀。

數位環境中成長的Gen Alpha 青少年吸食太空油的另一大誘因是社交媒體及同伴影響。郭社工認爲，Gen Alpha一代在數位環境中成長，社交媒體成為他們建立自我形象和尋求認同的主要平台；但當在社交媒體上的帖子沒有人點讚或朋友沒即時回覆時，他們容易產生「不被認同」的焦慮感。這種焦慮促使部分青少年轉向毒品，尋求短暫的安慰。



毒品成癮與精神創傷 雖然政府於2023年11月已將太空油主要成分依托咪酯列為危險藥物，郭社工表示，立法雖能遏制部分「好奇寶寶」，但對有深層需求的成癮者效果有限。黃醫生更提到部分青少年因創傷經歷而依賴毒品，其中一個案例講述一名青少年因目睹好友在視像通話中自殺，留下心理創傷，轉而吸食大麻來麻醉自己。這種創傷驅使他們尋求毒品來逃避痛苦回憶遮掩低落情緒。

每個人在人生不同的階段總會有不同的壓力，壓力導致有千萬個理由麻醉自己。學生的學業壓力、青少年的各種焦慮、成年人面對社會的金錢和人際關係壓力。你可能會選擇吸煙，他可能會選擇飲酒，那麼身為青少年的他們呢？毒品危害身體，你和我又怎會不知道，要先了解吸食者背後原因，才可從根本上解決問題，真正幫助到他們。最後都要提醒大家：「企硬，take嘢衰硬」。

▼年輕一代對吸食太空油情況訪問片段▼