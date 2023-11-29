10月樓價指數創2017年3月新低 分析︰全年或跌7%

樓市未見起色，差估署公布10月私人住宅樓價指數321.4，是2017年3月以來最低，按月跌2.16%，連跌6個月，今年累計已跌3.97%。但租金升勢持續，指數升至186.3，創近4年新高。有分析預料，今季樓價跌約5%，全年跌約7%。

差估署數據顯示，10月私人住宅樓價指數321.4，按月跌2.16%，跌幅比9月的2.44%稍為收窄。今年首10個月樓價累計跌約3.97%。當中中小型(A、B、C類)單位樓價指數報322.7，按月跌約2.15%，按年跌8.3%，大型(D、E類)單位286.9，跌逾1.95%，按年挫6.9%。

細分各類戶型，以C類單位(實用面積753至1,076方呎)跌幅最大、報298.3點，按月跌約2.32%；A類單位(面積430方呎或以下)報346.4點，按月跌約2.23%；D類單位(1,076至1,721方呎）報286.9點，按月跌約2.12%。B類單位(431至752方呎)報313.4點，按月跌2.09%；E類(1,722方呎或以上) 單位錄少於20宗成交，報287點，按月跌約1.14%。