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2023-11-29 04:30:30
日報

10月樓價指數創2017年3月新低 分析︰全年或跌7%

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樓市

差估署公布10月樓價指數，為2017年3月新低。

樓市未見起色，差估署公布10月私人住宅樓價指數321.4，是2017年3月以來最低，按月跌2.16%，連跌6個月，今年累計已跌3.97%。但租金升勢持續，指數升至186.3，創近4年新高。有分析預料，今季樓價跌約5%，全年跌約7%。

差估署數據顯示，10月私人住宅樓價指數321.4，按月跌2.16%，跌幅比9月的2.44%稍為收窄。今年首10個月樓價累計跌約3.97%。當中中小型(A、B、C類)單位樓價指數報322.7，按月跌約2.15%，按年跌8.3%，大型(D、E類)單位286.9，跌逾1.95%，按年挫6.9%。

細分各類戶型，以C類單位(實用面積753至1,076方呎)跌幅最大、報298.3點，按月跌約2.32%；A類單位(面積430方呎或以下)報346.4點，按月跌約2.23%；D類單位(1,076至1,721方呎）報286.9點，按月跌約2.12%。B類單位(431至752方呎)報313.4點，按月跌2.09%；E類(1,722方呎或以上) 單位錄少於20宗成交，報287點，按月跌約1.14%。

至於租金升勢持續，10月私人住宅租金指數升至186.3，創近4年新高，連升9個月，按月升幅稍為收窄至0.32%，按年升約4.66%，首10個月累計升約6.15%。各類型單位租金指數均上升，A、B及C類中小型單位租金指數報189.8點，按月升0.32%，按年升4.75%；D及E類大型單位租金指數報148.7點，按月升0.75%，按年則升4.79%。

業界︰當局應再調整辣招挽市民入市信心

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑稱，料下月公布指數將繼續下跌；樓市若繼續惡化，並憂慮再現「金融海嘯」，將影響整個金融體系。他指，現時市場壓力沉重，利率持續高企，近日拆息亦趨升，經濟數據疲弱並走下坡，香港環境十分嚴峻，估計政府不止要減辣，料很快會推行救市措施。

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利嘉閣地產研究部主管陳海潮估計，第四季樓價跌幅料達5%，全年計樓價料挫7%，屆時指數約報310.9點，將較2021年9月的歷史高位(398.1點)累挫近22%，意即當年若以八成按揭入市的業主也將墮入負資產行列。港府如不盡快檢討及再修訂撤辣方案，恐樓價跌勢將延長至明年首季，為防樓價急跌帶來更多負資產，當局應慎重考慮提早在明年預算案前便要再調整辣招內容，以挽回市民入市信心。

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