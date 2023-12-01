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2023-12-01 04:31:52
日報

10月零售業銷貨值升幅收窄 政府︰經濟不明損消費氣氛

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經濟 消費 零售業

有零售商提早推出假期優惠，盼吸引港人留港消費。

統計處公布，10月臨時估計的零售業總銷貨價值為338億元，按年升5.6%，遠低於市場預期的升9.9%；亦較9月明顯放慢7.4個百分點，連續4個月放緩，創今年以來最慢增速。首10個月計，按年升17.2%。政府發言人指，金融狀況偏緊和經濟不明朗等因素，將令消費氣氛受壓。

扣除價格變動，10月零售業總銷貨量按年升2.7%，較9月大幅放緩7.3個百分點。首10個月按年升15%。

按主要類別劃分的銷貨價值，10月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物升27.4%，其他未分類消費品升24.8%，藥物及化妝品升23.5%。而電器及其他未分類耐用消費品的則跌12.5%、超級市場貨品跌5.8%。  

 政府發言人表示，訪港旅遊業繼續復蘇，零售業總銷貨價值10月按年進一步上升，而住戶收入持續改善，香港夜繽紛等多項推動經濟活動亦會提供支持。不過金融狀況偏緊和經濟不明朗等因素，將令消費氣氛受壓。政府會繼續留意相關情況。

香港零售管理協會主席謝邱安儀認為，10月有「十一黃金周」假期，但表現未如理想，部分因受颱風吹襲影響，令零售商減少營業日數，影響生意。她指，業界對12月情況感擔心，預期不少市民在長假外遊或北上消費，為本地市場帶來隱憂，商戶提早11月開始做假期優惠，鼓勵市民留港消費。

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大新銀行經濟研究及投資策略部分析，10月零售銷售升幅收窄，因消費券對刺激電器等耐用品消費的作用減低，局部抵銷了奢侈品零售等項目的強勁增長，估計今年全年零售銷售按年增長將維持約17%，明年增長或回落至個位數，短期內或仍難以重上疫情前每月平均約400億元的規模。

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