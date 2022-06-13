10歲耗5000元治愈倉鼠 港大生一個講座改變命運成準獸醫

有人視寵物如家人，亦有人視之為「玩具」，並以「身價」作衡量。自幼酷愛小動物的唐志杰，十歲時飼養的倉鼠患病，須花5千元治療，但家人卻指倉鼠只值幾十元「不如買過隻」，志杰認為生命不應以錢衡量，動用巨額「私己錢」為倉鼠治理。志杰中學畢業時，香港的大學未有開辦獸醫課程，故未有計劃做獸醫，命運巧妙安排下，最終他因參與港大一個講座，用了7年完成港大生物醫學學士和英國愛丁堡大學獸醫學士兩個學位，現已成為一名準獸醫，繼續為照顧小動物作貢獻。

24歲的唐志杰小時候，家中已養有龜、鳥和倉鼠等小動物，閒時更喜歡探訪流浪貓狗。他憶述約10歲時，飼養了2年的倉鼠患上了口腔疾病，醫藥費高達5千元，家人都指「買過隻新更平啦」，但志杰的小心靈認為生命無價，動物生命不能用錢去衡量，最終取出5,000元利是錢為倉鼠治病，尊重和珍惜動物的態度像與生俱來。

文憑試後，唐志杰按興趣選讀港大的生物醫學學士課程，及至大學講座中知悉課程有專屬的銜接計劃，於是再報讀合作大學英國愛丁堡大學的獸醫學士課程。在港大三年級時赴英，並獲得實習機會，更巧遇英女王的馬匹，為牠做治療心律不正的手術，初時擔心馬匹麻醉的死亡率較高，幸牠最終康復，經驗難忘。

7年過去，唐志杰完成港大和愛丁堡大學兩個學位，他坦言，小時候因香港沒有獸醫課程、加上不想遠離家人，未想過做獸醫，幸港大有此安排，才修讀該課程和獲實習機會。他又指外國人較重視寵物，會視牠們如家人，香港近年亦見轉變，但仍然在起步階段，冀香港有關寵物的保障條例與福利未來會有更好發展。