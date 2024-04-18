10環團批新田科技城環評35處涉違法定要求 促環諮會否決報告 不排除司法覆核

政府近年大力發展北部都會區，而新田科技城是重點發展計劃。環境諮詢委員會將在下周一討論新田/落馬洲發展樞紐的環境影響評估報告。10個環保團體發起聯署，批評環評至少35 處涉違反環評法定要求，以及至少27項技術評估和數據錯漏。團體促請環諮會建議環保署否決該份環評；又指，倘環保署接納環評，不排除提出司法覆核。 環評報告原先提及新田科技城佔地320公頃，惟其後突然加大發展規模至627公頃，包括涉及247公頃濕地保育區及緩衝區土地，卻沒有重新提交環評申請。

長春社公共事務主任周藹銓表示，過往在改動最終發展範圍和規模時，政府會主動重新申請環評研究概要，以符合環評法定要求。惟新田科技城在環評進行期間才突然「僭建」發展規模，即增加填平90公頃魚塘，當局卻拒絕遵循環評法定要求，恐嚴重低估發展對濕地和漁塘生態的破壞。 環團促把關免立不良先例 團環又批評，環評最少27項嚴重的技術評估和數據錯漏，如嚴重低估棲息地喪失及生境破碎化，對全球近危物種歐亞水獺的影響。亦未有就填塘及施工期間的生境損失，提出緩解和補償措施等。