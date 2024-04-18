10環團批新田科技城環評35處涉違法定要求 促環諮會否決報告 不排除司法覆核

政府近年大力發展北部都會區，而新田科技城是重點發展計劃。環境諮詢委員會將在下周一討論新田/落馬洲發展樞紐的環境影響評估報告。10個環保團體發起聯署，批評環評至少35 處涉違反環評法定要求，以及至少27項技術評估和數據錯漏。團體促請環諮會建議環保署否決該份環評；又指，倘環保署接納環評，不排除提出司法覆核。
環評報告原先提及新田科技城佔地320公頃，惟其後突然加大發展規模至627公頃，包括涉及247公頃濕地保育區及緩衝區土地，卻沒有重新提交環評申請。
長春社公共事務主任周藹銓表示，過往在改動最終發展範圍和規模時，政府會主動重新申請環評研究概要，以符合環評法定要求。惟新田科技城在環評進行期間才突然「僭建」發展規模，即增加填平90公頃魚塘，當局卻拒絕遵循環評法定要求，恐嚴重低估發展對濕地和漁塘生態的破壞。
環團促把關免立不良先例
團環又批評，環評最少27項嚴重的技術評估和數據錯漏，如嚴重低估棲息地喪失及生境破碎化，對全球近危物種歐亞水獺的影響。亦未有就填塘及施工期間的生境損失，提出緩解和補償措施等。
香港觀鳥會高級保育主任黃雪媚表示，環評的調查沒有全面覆蓋受影響濕地，觀鳥會其後在受影響濕地發現數種保育級別物種，卻沒有在環評報告中提及；又批評環評錯誤辨認猛禽物種及寫錯兩種水鳥。她稱若環評被接納，不排除提出司法覆核。
環團促請環諮會嚴謹把關，免立下不良先例，令日後北部都會區其他牽涉濕地的發展計劃仿效。
發展局表示，環評是嚴格按照相關法例和技術備忘錄的要求進行；政府完成了為期12個月的生態調查，亦就生態方面的影響提出緩解措施。環保署作為把關部門經檢視後確認報告已按相關規定進行，而環諮會轄下環境影響評估小組較早前討論了有關環評報告並同意提交予環諮會考慮。環保署稱會嚴格按照《環評條例》的規定來審核，才決定批准該環評與否。