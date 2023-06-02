10網購平台全有追蹤用戶 PlayStation 三星 淘寶等上榜

網購愈來愈普遍，私隱專員公署檢視10個本地消費者常用的網購平台的私隱設定，發現所有平台都會用戶追蹤，如位置資料、瀏覽紀錄；8個平台在用戶註冊時提供選項，讓用戶選擇是否同意接收廣告訊息或促銷資訊，但當中4個將選項預設為同意；另外兩個平台未有明確提供有關選項。平台亦會將用戶個人資料轉移至業務合作夥伴、附屬或關聯公司、廣告及促銷合作夥伴等第三方。

被檢視的網購平台包括Baby Kingdom——BKmall、Carousell、eBay、Fortress、HKTVmall、京東、PlayStation App、Price.com.hk香港格價網、Samsung及淘寶。私隱專員公署發現京東及淘寶會收集生物辨識資料，這與有關平台提供額外身份認證選項有關，Carousell、Fortress及京東並無措施防止18歲以下人士註冊帳戶，與平台所定的最低註冊年齡不符。

私隱專員鍾麗玲指，消費者網購時應提供最小量的個人資料，並關閉非必要追蹤功能，不再使用的帳戶也要刪除，避免資料外洩。同時亦建議平台運營者提供選項，清晰徵求用戶對平台使用其個人資料作促銷用途的意向，並設立個人資料私隱管理系統及安全的付款渠道等。