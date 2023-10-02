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2023-10-02 15:30:00

10.1半價睇好戲15.4萬人次入場 破近10年國慶日最高入場人次紀錄

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10.1半價睇好戲15.4萬人次入場，破近10年國慶日最高入場人次紀錄。

10.1半價睇好戲15.4萬人次入場，破近10年國慶日最高入場人次紀錄。

國慶當日舉行「10.1半價睇好戲」，主辦方香港戲院商指，昨日活動於全港64間戲院舉行，全日放映場次達2,012場，全日入場人次達154,401，打破近10年國慶日最高入場人次紀錄，對比上個周日入場人次大增3.5倍，當日總票房為6,397,718元。
 

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10.1 半價睇好戲   首場優惠 長者 學生飛同享優惠

商會指，當中多套電影大受歡迎，場場爆滿，有市民認為「10.1 半價睇好戲」機會難得，可藉此機會帶同媽媽光顧戲院一起共聚天倫，並認為活動有助鼓勵市民體驗欣賞電影之樂趣; 有帶同小朋友欣賞電影的家長說，是次活動絕對是長假期好去處，因此帶同小朋友感受熱鬧氣氛，打算隨後也會多帶家人欣賞電影。

香港戲院商會盼日後推出更多不同種類推廣活動

活動由香港戲院商會主辦，香港特區政府文化體育及旅遊局下的創意香港及電影發展基金資助，優惠除成人享半價外，並延伸至長者首場優惠、長者、學生及小童票價，均可享有半價購票優惠。香港戲院商會代表－理事長袁彥文表示：「感謝電影發展基金及創意香港支持香港戲院商會舉辦是次活動，讓市民以優惠的價格到戲院享受觀賞電影的樂趣，共同歡度國慶日。商會將累積是次寶貴經驗，日後推出更多不同種類的推廣活動，以長遠帶動市民對戲院及電影業的關注，享受光影世界所帶來無可取代之樂趣。」

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