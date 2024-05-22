100人涉詐騙洗黑錢被捕涉款1.8億元 74歲翁投資虛擬貨幣被呃2378萬元

警一連兩周打擊詐騙洗黑錢活動，涉款1.8億，拘捕100人。 深水埗警區刑事部人員經情報分析及深入調查後，5月6日至5月20日展開代號「曠頂」的打擊詐騙及洗黑錢行動，在全港各區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪名，拘捕75名男子及25名女子，年齡介乎17歲至75歲，他們報稱報稱清潔工人、廚師、裝修工人等。當中3男1女已被控「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，案件已於5月7日至5月18日於西九龍裁判法院提堂。其餘被捕人則已獲准保釋候查，須於6月向警方報到。

總損失金額達1.8億元 深水埗警區刑事總督察鄭騏鋒指調查顯示，被捕人懷疑與82宗詐騙案及洗黑錢案有關，詐騙案件類型包括投資、網上求職、網上情緣、網上購物及電話騙案等，涉及295名受害人，總損失金額約1.8億元。大部分被捕人為詐騙集團提供傀儡戶口，收取並處理案中贓款。 單一最大涉款金額高達 2,378 萬元 深水埗警區刑事部督察黃斯淇指，其中一宗最大金額的騙案涉款高達2,378萬元，受害人是一名居住海外、從事製衣業的74歲男子，他在網上平台認識一名網友，被對方遊說投資虛擬貨幣，並將2378萬元轉帳至傀儡戶口。另一宗牽涉最多受害人的騙案，共有54名受害人，27歲至47歲，因在網上平台購買不同類型的優惠套票而被騙，騙款約7萬元。