大埔宏福苑五級火｜黃偉綸指原址重建不切實際　區內重建最快2029年入伙

大埔宏福苑火災後，政府提出多個居民的長遠安置方法，當中包括原址或區內重建，「樓換樓」等。財政司副司長黃偉綸今日（10日）出席電台節目後指，原址重建不切實際，研究未來轉作社區設施。 黃偉綸與政務司副司長卓永興今日出席商業電台的節目訪問。黃表示宏福苑的原址未來不會再用作住宅用途，並研究轉為社區設施。他指原址重建的方案不切實際，因為需要先處理原址的業權問題，他稱以外國的例子在法律問題上已經需要幾年的時間。他又指，要清拆7幢的大廈需要1年半的時間，之後才可以展開工程。他指，居屋一般從規劃至落成要6年，故此如果原址重建政府估計要到2035年才能夠入伙。

指頌雅西路選址「搶手」 黃表示，前線社工與業主聯繫時，知道各個家庭的情況不同，有些希望以相約價格獲得相若的單位，不希望要花費大量金錢，故此提出了「樓換樓」方案，並表示房委會正在尋找適合的單位。他指，有居民對政府就屋苑未補地價單位呎價以約6,000元計算，黃表示政治未落實收購價，有關數字只作參考。他表示，政府有3個的原區重建選址方案，最快入伙2029年入伙會是頌雅西路的選址，可提供約900個單位。他指有關選址鄰近頌雅苑，附近有成熟交通及生活配套，稱是「搶手」的項目。她表示政府亦在附近平整更多土地，預計可再提供多600個單位，兩個選址將可合共提供1,500個單位。

至於由政府購買業權的方案，黃表示以測量師學會的估算，補地價單位呎價約8,000元，估計政府需要動用60億元，扣除宏福苑的基金及援助，仍需要多20多億元來購買業權，故有關方案需要動用公帑。他表示，宏福苑情況特殊，政府若不大幅度介入，業主就會「身無分文」，故此調動適當的公帑協助是選項之一。