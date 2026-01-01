科大霍泰輝有信心醫學院畢業生　主要留港從醫

香港科技大學在去年獲得設立本地第3間醫學院的資格。科技大學醫學教育工作小組聯席主席霍泰輝，出席一個電視台的訪問，表示有信心大部份畢業生將會留在香港任醫生。

霍泰輝在出席有線電視的節目表示，相信科大開辦第3間醫學院，會為本地醫療發展帶來新景象。霍指科技是科大醫科生的必修科，課程著重醫工合作及擁抱科技。他表示，希望第一年開辦後，學生會對科技有一定認識，並利用學到的科技及科研，在將來轉化為產業上的工作。他在訪問又稱很多時候臨床及基礎學科是脫節，可能在將來臨床並不實用，或者是沒有那麼需要，故探討有些是否可以刪減。