大埔宏福苑五級火｜林正財呼籲社會要有同理心　指本地處理創傷後遺症專業人員不足

精神健康諮詢委員會主席林正財，今日（10日）在出席新聞博覽館的講座時表示，大埔宏福苑的火災事件，不單對居民，以至整個社會的精神健康都有挑戰。他又回應指，社會有意見認為宏福苑居民的要求太多，他指不要忘記居民是受害者，他們當中有人失去家人或朋友，呼籲社會要有同理心、包容接納，與災民同行。

林正財今日出席香港新聞博覽館的一個講座，他表示宏福苑的災難，不單只對災民及親友、還有災場周圍的居民，以及整個社會，都有精神健康的挑戰。他表示精神健康諮詢委員會已為受影響的人士，提供即時的輔導，並表示對於複雜的個案，亦會轉介給臨床心理學家及精神科醫生。他表示委員會亦在宏福苑居民入住的過渡性房屋設置攤位，安排社工及醫生當值。林又表示，災後社會對應否慶祝節日等有疑問，他指將會與傳媒及港鐵公司等，經常接觸到公眾的機構商討，傳遞有關應對情緒問題的正確資訊。