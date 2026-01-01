醫院管理局今日（10日）公布指，在公營醫療收費改革實施後，推行的醫療費用減免機制，當中有85%的個案成功獲批減免，部份聯網更接近9成。最快更可在約15分鐘獲批「有條件減免」證明書。

醫管局表示在公營醫療收費改革實施後，同時推行優化醫療費用減免機制。醫管局稱積極協助合資格市民於使用醫療服務前獲得減免證明書。當局指近日每日平均接獲約5,000宗醫療費用減免申請，根據醫管局的批核紀錄，平均約85%申請個案成功獲批減免，部份聯網接近90%，並可於即日獲發醫療費用減免證明書。如果病人於申請時未帶齊所需文件，最快可於約15分鐘獲發「有條件減免」醫療費用減免證明書，可即時使用減免醫療費用。