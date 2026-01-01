元朗有住宅起火。警方早上6時19分接獲多人報案指，元龍街8號YOHO Town第7座一個單位發生火警。消防接報到場後開喉濯救，約20分鐘後將火救熄，並在單位內救出一對夫婦送院搶救，他們當時已陷入昏迷，其中56歲謝姓男住戶送院後證實不治、54歲關姓女住戶受傷送院；事件中約400名住戶自行疏散至安全位置。消防處正調查火警原因，警方指現階段並無證據顯示案件涉及刑事成份。

消防處助理消防區長鄒梓浩，早上6時19分接獲多個報案指YOHO Town一個中層單位發生火警，消防員接報3分鐘後抵達現場，火警在6時42分大致救熄。消防處在行動共派出13輛消防車、4輛救護車和75名消防及救護人員，動用1條消防喉及1隊煙帽隊灌救。

鄒梓浩提到，火場面積約8米乘5米，消防員破門入屋後發現一對夫婦昏迷倒臥在房間內，初步相信是客廳首先起火，火警原因仍在調查，不排除涉及刑事成分的可能性。他說，起火大廈持有有效消防周年檢查證書，消防處快速應變專隊亦已測試大廈的消防裝置及設備，證實一切正常。警方就表示，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成份。

救護主任龔銳龍稱，女傷者情況危殆，送往屯門醫院治理後已轉送至東區醫院，而男傷者被消防救出時已沒有呼吸脈搏，陷入昏迷，送往博愛醫院後由醫院宣告不治。