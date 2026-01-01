馬會特殊馬拉松逾5,500人參與創新高

東華三院「奔向共融」—香港賽馬會特殊馬拉松2026於今天在中西區海濱長廊及龍和道舉行，吸引超過5,500名不同能力跑手及伴跑員參與，再創參加人數紀錄。勞工及福利局長孫玉菡、馬會董事羅啟華、東華三院第一副主席曾慶業主持賽事起步禮，並為參賽者打氣。

活動由香港賽馬會慈善信託基金支持

活動由香港賽馬會慈善信託基金支持。馬會董事羅啟華致辭時表示，特殊馬拉松帶來的意義，遠不止於一天的賽事。此項目持續提供多元化的支援，鼓勵參加者增強體魄，同時推動社會共融。