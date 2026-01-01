「火車頭」可透過擴大禁煙區解決

幼兒中心、院舍、學校、醫院、指明診所或健康中心5類處所的禁煙範圍，元旦起已擴展至專用出入口對開3米範圍，同日起禁止輪候登上公共交通時吸煙。林文健在一個電視節目表示，法例沒有強制規定場所要劃定3米範圍，但認為很容易理解，因為3米就等於一個成年人行6、7步，如煙民站在邊緣位置吸煙，執法人員很多時會採取勸喻或警告，又稱他們現時都帶備量度工具，必要時可即場量度。