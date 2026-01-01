Ray Online｜屯門泳池搬遷外圍輕鐵站名未改　區議員倡盡快更改免混淆

有大約40年歷史嘅屯門游泳池，今個月頭已經聯同隔籬嘅壁球場永久關閉，以騰出土地興建港鐵屯門南延綫嘅第16區站，而新嘅屯門泳池就會喺屯門康樂體育中心重置，預計今年第一季啟用。多名民建聯屯門區議員就去信區議會，希望依家嘅輕鐵屯門泳池站可以盡快改名，以免日後混淆喎。

附近來回巴士站已改名 民建聯屯門區議員鍾健峰、程志紅、曾憲康、巫成鋒、葉文斌、賴嘉汶、葉俊遠、陳暹恆同蔡承憲，最近就去信屯門區議會，提到舊泳池今年1月永久關閉，新泳池就要第一季先投入使用，希望當局可以盡快開放新泳池畀市民用，又建議港鐵要盡快幫依家嘅輕鐵屯門泳池站改名，以免日後新泳池開放之後令市民混淆。

港鐵書面回覆屯門區議會提到，日後只需要喺輕鐵車廠站行幾分鐘，就可以到達新泳池，港鐵喺新泳池啟用之後會喺輕鐵站貼告示，提醒乘客屯門泳池已經搬咗，路綫圖等資訊亦會逐步更新。咁屯門泳池站會唔會改名？港鐵話會適時檢視車站名稱，並會與社區保持溝通。Ray又發現，附近嘅巴士站原來已經改咗名，其中九巴同龍運巴士選用附近嘅私樓御海灣做來回方向站名，城巴就將兩個站分別叫御海灣同青山灣消防局。 康文署：努力準備開放泳池工作

另外，康文署就回覆話好努力準備開放新泳池嘅工作，除咗安排檢查同測試供水系統、電力裝置、泳池過濾循環系統同消防設備裝置等，亦會培訓泳池職員熟習操作各項設備、安排救生員熟習泳池環境同拯救程序操練等，確保泳池設備、池水水質符合標準，強調會密切監察泳池各項設備裝置嘅測試進度，以調整交接空窗期。