明愛向晴軒：逾三成騙案求助者有自殺風險 籲親友以陪伴代替指責

明愛向晴軒今日(11日)表示，去年接近4,000宗債務求助個案，其中約8%與騙案有關；當中逾31%的求助者有自殺風險，較2022年的20%顯著上升，顯示危機介入需求迫切。該會表示，本港騙案問題持續嚴重，支援受害家庭刻不容緩，須加強公眾教育，讓市民明白騙案手法複雜多變。

明愛向晴軒指，其兩條24小時熱線在2025年共接獲3,983宗債務求助個案，其中因騙案而欠債的佔8%，騙案個案中有自殺風險由2022年的兩成，升至現時超過3成，即每3名求助者就有一名有自殺風險。