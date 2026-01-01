近日有網民在社交平台Threads發文，分享被地產代理擅自開門闖入屋的經歷。她認為涉事地產代理擅闖民居，又質疑對方僅賠償300元超市禮卷便想息事寧人。事件曝光後，單位業主發文指，對於地產代理在無通知他的情況下，帶他人到其租客單位「睇樓」，直言不能接受；並要求對方給予他合理解釋，否則保留法律追究權利。美聯物業回應指公司高度重視事件，已主動聯絡事主了解情況，並即時作出適切處理。

根據事主上載的影片，事發是昨日(10日)中午近12時。該名女網民憶述，自己早前租住一單位，當日睡覺時，感到「有人想衝入屋」。她形容，自己先是被鎖匙聲嚇醒，然後又莫名其妙地㩒鐘。直到她看回家中鏡頭所拍攝的影片，發現對對方已經用鎖匙開了她家中的門。她指，幸好她鎖了安全鎖，否則「一個女仔喺屋企發瞓吓覺一堆陌生人入嚟都唔知點」。她又透露，對方欲賠償3張價值100元的超市禮卷了事。

業主：涉事代理行未有銷毀鎖匙 不能接受 事件曝光後，單位的業主今日(11日)在Threads發文解釋事件。他指，當日他委託了兩間物業代理行放租物業，當其中一間代理行出租後，他亦已通知另一間代理行，勿再安排「睇樓」。而在租客簽約當日，已經向兩間代理收回鎖匙。他直言，對於涉事代理行在未有通知他的情況下，帶人到其租客單位「睇樓」，而且未有銷毀鎖匙，直言「完全唔夠能接受」。他又指，最荒謬的竟是「帶人睇樓嘅公司同成功幫我租出單位嘅公司，竟然係同一間」。他怒斥，該地產公司的行政疏忽，令他覺得不被尊重及憤怒。他要求對方給他一個合理解釋，並處理租客的投訴，並保證同類事件不再發生，否則保留法律追究權利。

美聯：絕不容許違反法規行為 美聯物業回應指公司高度重視事件，已主動聯絡事主了解情況，並即時作出適切處理。美聯強調就視察物業有既定的程序及指引，絕不容許任何違反法規的行為。如發現員工有違規情況，會嚴肅處理並作出相應懲處。

有網民就形容事件是「大癲」；有網民就指，一同睇樓的女士見到門口都對鞋都會問下，惟經紀竟完全當聽不到，直斥「好過份」。 地監局表示，需進一步了解事件，有關事主可向局方作出投訴；如有需要，局方會聯絡有關地產代理公司作出跟進。如有地產代理及其公司被證實違規，會遭受局方紀律處分。