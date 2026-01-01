假結婚集團攻交友App拍賣平台 搵快錢誘年輕人上當 廿歲女生欠10萬卡數假結婚冚債

「假結婚」的犯罪行為存在已久，而犯罪集團近年更有新招攬手法，涉案者亦見年輕化。入境處表示，近年假結婚的招攬手法，除以往透過報章廣告，更發展至交友App及拍賣平台等途徑。犯罪集團會以「搵快錢」和「中港婚介」等字眼，引誘香港人參與假結婚，且被吸引參與犯罪者更有年輕化趨勢。一名二十多歲女學生，因欠下巨額卡數，遂圖透過假結婚賺快錢，最終被入境處拘捕。 假結婚即本地居民與非本地居民在沒有真實婚姻意願情況下，透過中間人安排，以欺騙手段登記結婚；一方會收取金錢報酬，另一方則申請來港定居或逗留。根據入境處數字，去年假結婚案件有531宗，較2023及24年的627宗和544宗少；被捕人數則有710人，較過去兩年下跌。

入境處助理首席入境事務(調查)主任許志堅表示，留意到近年犯罪集團的手法有改變，由傳統的報章廣告，轉攻手機交友App、網上買賣平台和即時通訊軟件等，並以「搵快錢」和「中港婚介」等字眼，招攬港人參與，令假結婚罪行更為隱蔽。此外，亦會將假結婚包裝成招聘廣告，以婚姻統籌顧問或婚姻助手等職位作招徠，聲稱提供高薪厚職和實習機會，惟實質「假戲真做」，誘使求職者簽署真正的文件。另外，犯罪集團亦會利用佣金制，擴大招攬網絡。許志堅續指，近年假結婚罪案的犯罪者有年輕化趨勢，因年輕人多為未婚，且經濟能力不高，亦容易在互聯網接觸相關資訊。署理總入境事務主任(調查)鄧偉業表示，去年11月香港與內地的聯合執法中，便拘捕了一名二十多歲的女學生。該名女學生因消費過度欠下10萬元信用卡數，其後她在二手買賣平台上搜尋「搵快錢」廣告，並接觸到假結婚集團。集團成員聲稱僅需3日就能賺取10萬元，過程只須與非本地居民結婚。惟完成結婚手續後，女學生僅獲3萬元報酬，集團聲稱需要協助對方申請赴港探親簽注和單程證，並成功定居香港，才能取得餘下報酬。入境處其後透過情報分析發現情況，將她拘捕。

男子假結婚後患重病 憂遺產繼承問題 另一名五十多歲的男子，因沉迷賭博而債台高築，經朋友介紹假結婚，並收取3萬元報酬。其後他患上重病，欲申請離婚，惟無對方聯絡方法，只能單方面在香港申請離婚，亦擔心身故後遺產繼承問題。許志堅表示，犯罪集團聲稱以8至10萬元港幣作報酬，惟最終大部分參與者僅獲數千至數萬元不等；同時集團會向非本地的假配偶收取12至15萬元，從中獲得極高利潤。 內地審批嚴格 單程證申請成功率極低 許志堅提醒，假結婚可引致嚴重後果，例如日後如欲辦離婚手續，需要自行聘請律師辦理，費時失事。此外，他又強調，由於內地審批嚴格，內地申請單程證的成功率極低，不應鋌而走險。對於如何證實兩人是假夫妻，鄧偉業回應指，會到兩人住處調查，了解是否有共同生活軌跡；亦會透過盤問技巧作調查。許志堅指，自本港對「雙非」孕婦實施「零分娩配額」政策後，處方會主動覆查在香港預約分娩的個案，如涉短時間結婚並懷孕的懷疑假結婚個案，會即時調查。此外，由於大部分假結婚人士來港是從事非法工作，故在反非法勞工行動中，會特別留意持探親簽注的內地居民。

為打擊假結婚罪行，入境處2006年成立專案小組，以情報主導，深入調查案。此外，針對新型犯案手法，入境處網絡罪案及法證調查小組專責網上巡邏，如發現有人利用網上平台安排參與假結婚，會即時跟進調查。