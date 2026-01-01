新一份財政預算案2.25發表 陳茂波︰資本帳目仍赤字

新一份《財政預算案》將於下月25日發表。財政司長陳茂波表示，政府在管控開支增幅取得一定效果，加上印花稅在內的整體收入增加，讓政府經營帳目可提前恢復盈餘。而隨著政府加大投入工務工程，本年度資本帳目仍會錄得赤字，未來會借助市場力量包括適度發債，以支持基建發展。他強調，政府未償還債務相對本地生產總值的比率只約為12%，仍處於非常健康水平。

陳茂波表示，政府去年提出的加強版財政整合計劃，在管控開支增幅取得一定效果，加上受惠於金融市場暢旺，包括印花稅在內的整體收入增加，讓政府經營帳目可提前恢復盈餘。但政府整體開支仍然上升，教育、醫療及社會福利3個範疇開支佔整體近六成，政府要精準配置資源、提升效率，確保有限公共資源能用得其所。