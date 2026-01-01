騙徒手法層出不窮，但社會除了要提高警覺免受騙，亦應支援已遭騙財的受害人。明愛向晴軒表示，去年接近4,000宗債務求助個案，其中約8%與騙案有關；當中逾31%求助者有自殺風險，較2022年的20%顯著上升，反映危機介入需求迫切。組織表示，本港騙案問題嚴重，支援受害家庭刻不容緩，須加強公眾教育，讓市民明白騙案手法複雜多變。

明愛向晴軒昨日公布，其兩條24小時熱線去年共接獲3,983宗債務求助個案。其中因騙案而欠債的佔8%(315宗)，騙案個案中有自殺風險由2022年的兩成，升至最近逾三成，即每3名相關求助者就有一人有自殺風險。