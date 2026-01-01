元朗YOHO Town火警 夫死妻危殆 未發現助燃劑

元朗昨發生致命火警。元朗YOHO Town一個單位昨早突然起火，消防約20分鐘後將火撲熄，並在單位內救出一對夫婦送院搶救，二人當時已陷入昏迷，男戶主送院後不治，女戶主則受傷留醫。事件中約400名住戶自行疏散至安全位置。消防處正調查火警起因。據了解，現場未有發現助燃劑。

事發於昨早6時19分，警方接獲多人報案指，元龍街8號YOHO Town第7座一個中層單位冒煙起火，現場火勢猛烈，火光熊。消防接報到場，動用一條喉及一隊煙帽隊，約20分鐘將火勢撲熄。火警期間逾400人自行疏散到安全地點。火警後，單位外牆熏黑，消防員及警員在現場調查。

消防處助理消防區長鄒梓浩表示，火場面積約8米乘5米，消防員破門入屋後發現一對夫婦昏迷倒臥在房間內，初步相信是客廳首先起火，火警原因仍在調查。他說，起火大廈持有有效消防周年檢查證書，消防處快速應變專隊亦已測試大廈的消防裝置及設備，證實一切正常。